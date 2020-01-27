Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Çin'de ortaya çıkan ve tam anlamıyla yarattığı tehlikenin sınırları henüz idrak edilemeyen 'koronavirüs' salgını petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 3.16 düşüşle 58.75 dolara geriledi. Böylece 29 Kasım'dan sonra ilk kez brent petrolün varil fiyatı 60 doların altına geriledi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirirken 3000'e yakın kişide hastalık tespit edildi.

KULUÇKA AŞAMASINDA DA BULAŞIYOR

Hastalığın kuluçka aşamasındayken yani semptomları ortaya çıkmadan da insandan insana bulaşabildiğinin anlaşılmasıyla koronavirüs paniği daha da arttı. Çünkü herhangi bir belirti göstermeyen binlerce insanın bu virüsü kapmış olabileceği ihtimali ortaya çıktı.

Şu anda Çin'de yaklaşık 56 milyon kişi kısmi veya tamamen karantina altında yaşarken ABD'den Avustralya'ya kadar dünyanın dört bir yanında az sayıda da olsa koronavirüs tespit edildi.

TATİL DÖNEMİNE RASTLADI

Virüs salgınının özellikle Çin Yeni Yıl tatiline rastlaması ulaştırma sektörünü vurdu. Çin'de milyonlarca insan geleneksel olarak bu tatilde seyahate çıkar. Ancak bu yıl virüs salgınının bu yıl hem seyahat sayısını hem de genel olarak tatil harcamalarını düşürmesi artık kaçınılmaz hale geldi. Bu durum Çin ekonomisi ve dolayısıyla dünya ekonomisindeki 'yavaşlama' korkularını artırdı. Ekonomideki yavaşlama da petrol talebinin düşmesi anlamına geliyor. Bu sebeple petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor.

'2003'TEN ETKİLİ OLABİLİR'

Konuyla ilgili bir bilgi notu yayımlayan Societe Generale analistleri Wei Yao ve Michelle Lam "Hiç kuşku yokki virüs salgını en çok Çin'de iç tüketimi ve turizmle ilgili sektörleri vuracak. Çin'de yılın ilk çeyreğinde perakende satışların, daha önceden, yüzde 8 artacağını öngörmüştük. Bunun yüzde 7.2'ye yavaşlamasını bekliyoruz. Çin'de iç tüketimin ekonomideki ağırlığının arttığı göz önünde bulundurulursa böyle bir tüketim şokunun 2003'ten (SARS virüsü salgını dönemi) daha etkili olacağını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN EKONOMİSİ'NİN YÜZDE 4'Ü

Koronavirüsün tüketimde düşüşe yol açmasının yanında Çin'in sanayi üretimini de vurması bekleniyor. Virüsün ilk ortaya çıktığı ve şu anda karantina altında olan Wuhan şehri ülkenin önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Wuhan'ın başkenti olduğu Hubei Bölgesi Çin ekonomisinin yüzde 4'ünü temsil ediyor. Bu sebeple bölgenin uzun süre karantina altında kalmasıyla sanayi üretimi ve genel olarak ekonomik büyümenin düşmesi bekleniyor.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ PAYI YÜZDE 18'İ AŞTI

Societe Generale analistlerinin işaret ettiği gibi Çin ekonomisinde iç tüketimin önemi artarken, Çin ekonomisinin de genel olarak dünya için önemi arttı. Çin ekonominin küresel ekonomideki payı SARS salgınının başladığı 2003'te yüzde 4.1 iken bu oran 2018'de yüzde 18.5'e yükseldi. Yani Çin ekonomisindeki bir yavaşlamanın etkisi, bugün, SARS salgını esnasındaki etkiden çok daha büyük olacaktır.

ALTINDA YÜKSELİŞ

Yatırımcılar bu sebeple daha güvenli gördükleri yatırım araçlarına yöneldi. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0.7 artışla 1582 dolara yükseldi. Normal zamanlarda petrol fiyatlarındaki düşüş Türk ekonomisi için cari açığın azalması anlamına gelir ancak şu anda oluşan 'yarı panik' havası gelişmekte olan ülke varlıklarından bir kaçışa sebep oluyor. Bu sebeple Türk lirası bugün dolar karşısında 1 kuruş civarında değer kaybetti. Dolar/TL 5.95'i zorlamaya devam ediyor.