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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 563 yeni vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 340 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 957'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 563 artışla 2 milyon 183 bin 660'a yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 18'i yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 310 kişinin tedavisi sürüyor, iyileşenlerin sayısı ise 1684 artışla 158 bin 236'ya ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,2 oldu.

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, gelecek hafta hükümetin aşı stratejisinin açıklanacağını bildirdi.

İTALYA'DA SON 24 SAATTE 29 BİN 3 VAKA

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 29 bin 3 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başlangıcından beri virüs kapan toplam kişi sayısı 1 milyon 509 bin 875 oldu.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 795 bin 845'e çıktı, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 846'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 822 artarak 52 bin 850'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 24 bin 31 artarak 661 bin 180 oldu.

İNGİLTERE'DE SON 24 SAATTE 18 BİNE YAKIN VAKA

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 555 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 574 bin 562'ye yükseldi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) hızla yayılmaya devam ederken vaka ve can kaybı sayıları da artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 555 yeni vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 574 bin 562'ye ulaştığı bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 498 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybının 57 bin 31'e yükseldiği belirtildi.

İSPANYA'DA BİR GÜNDE 337 CAN KAYBI

İspanya'da son 24 saatte 19 bin 510 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 642 bin 142'ye ulaştı.



İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 19 bin 510 kişide daha virüs tespit edildiği, 337 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 642 bin 142'ye, toplam can kaybı ise 44 bin 374'e ulaştı.