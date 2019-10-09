Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve kabine üyelerinden arka arkaya destek mesajları geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat´ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 9, 2019

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, bugün başlayan Barış Pınar Harekatına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu. BBC News kanalında katıldığı yayının videosunu da paylaşan Kalın, "Türkiye´nin Suriye´yi işgal etmek ve demografik yapıyı değiştirmek gibi bir planı yoktur. Türkiye, Kürt kardeşlerimizle değil, PKK VE DEAŞ´la mücadele etmektedir. Güvenli bölge, sınırlarımızı koruyacak ve mültecilerin güvenli dönüşlerini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 9, 2019

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Cenab-ı Allah en kısa sürede zaferler nasib etsin. Mehmetçiğimizin ayağına taş değmesin, Allah milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 9, 2019

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Sahada da masada da güçlü Türkiye’yiz hamd olsun. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Tüm güvenlik birimlerimizi Rabbim korusun ve ordumuzu muzaffer eylesin, devletimizi ve milletimizi payidar eylesin” dedi. Türkiye’nin çabaları ile bir sonuç alamadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “ABD sadece bizi burada oyalarken diğer taraftan bu terör örgütüne destek vermeye devam etti. Dolayısı ile tek başımıza, Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi, bu harekatı başlattık. Barış Pınarı Harekatı'yla bölgeden teröristler temizlenecek ve yine Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü teminat altına alınacak. Aynı şekilde Suriye içinde, komşu bölgelerde ve Türkiye’de olan göçmenler dönebilecek. Ve bölgenin barışı istikrarı tesis edilecek” şeklinde konuştu.

Twitter hesabından da açıklamlarda bulunan Çavuşoğlu, "Barış Pınarı Harekatıyla; Bölge teröristlerden temizlenecek, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü teminat altına alınacak, Göçmenler güvenli bir şekilde evlerine dönebilecek, Bölgeye barış ve huzur gelecektir. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin! Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı’nın 51. maddesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir." dedi.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 9, 2019

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL:

"Ne esarete rıza gösterir, ne esaret yaşatırız. Hiçbir beşeri güç karşısında eğilmeyiz, diz çökmeyiz. Tüm tuzakları milletin duası, Hakk'ın yardımıyla bozduk, yine bozacağız. Huzurumuza ve hukukumuza kastedenlere göz açtırmayacağız. Suriye´nin kuzeyinde terör örgütleri cirit atarken 'toprak bütünlüğü' akıllarına gelmeyenler için Mehmetçiğimizin Barış Pınarı hazımsızlık yapabilir. Türk ordusu gittiği her yere huzur ve adalet getirir. Yüce Allah ordumuzu muzaffer eylesin, yiğitlerimizin ayağına taş değmesin"

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 9, 2019

— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 9, 2019

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:

"'Türkiye'nin orada ne işi var?' diye soranlara seslenmek istiyorum; biz 2 dakikada şu PKK'yı bitirip hemen geleceğiz, sonrasında da cevap vereceğiz. Altında kimin imzası olursa olsun, terörün kökünü kazımaya, zulmü bitirmeye kararlıyız. Bu coğrafyanın evlatlarına terörü değil huzuru miras bırakmak için yola çıktık. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin"

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 9, 2019

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak." ifadelerini kullandı.

Koca da, Twitter hesabı üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulundu.

"Barış için Barış Pınarı" başlıklı açıklamasında Koca, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızdaki terör tehdidini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun.

Operasyon boyunca hekimlerimizle sağlık personelimizle UMKE ve 112 acil ekiplerimizle kara ve hava ambulanslarımızla bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız.

Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman neferleriyle."

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1181970286423560194

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK:

"Tarihi boyunca kazandığı zaferlerle şanını pekiştiren Türk ordusu, bir kez daha milletinin ve devletinin bekası için seferde. Rabbim kahraman Mehmetçiğin yolunu açık etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 9, 2019

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK:

"Ulusal güvenliğimiz başta olmak üzere bölgenin istikrarı ve barışı, terör gruplarının temizliği için TSK Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin."

— Mustafa Varank (@varank) October 9, 2019

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK:

"Dualarımız, sınırlarımızın yanı başında yer alan terör unsurlarına karşı mücadele veren Kahraman Mehmetçiklerimizle... İnanıyorum ki Barış Pınarı Harekatı bölgemizin huzuruna ve güvenliğine vesile olacaktır."

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 9, 2019

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için dün olduğu gibi yarın da gerekli tüm önlemleri hükümet olarak alıyoruz. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın. Dualarımız sizlerle. "

— Ruhsar Pekcan (@pekcan) October 9, 2019

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

"Suriye’ye dalga dalga Mehmetçik olup akan “Barış Pınarı” bölgemizde huzurun kaynağı, insanlık ve umudun dayanağı olacaktır. Allah kahraman ordumuzu muzaffer eylesin."

— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 9, 2019

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI MEHMET CAHİT TURAN:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, "Kahraman Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Milletimiz tek yürek" ifadelerini kullandı.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:

"Bu yol Aziz bir Milletin huzuru, güvenliği adına çıkılan kutlu bir yoldur. Rabbim yolunuzu açık etsin... “Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz...”"

— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) October 9, 2019

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ:

"Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Ordumuzu muzaffer, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Barış ve huzurun adı Barış Pınarı Harekatı hayırlara vesile olsun."

— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) October 9, 2019

ÇALIŞMA, SOSYAL HİZMETLER VE AİLE BAKANI SELÇUK:

"Türkiye, topraklarında huzur ve terörle mücadele için gerekli adımları her daim atacak güçtedir. Rabbim barışın tesisi için sefere çıkan Mehmetçiklerimizi korusun, muzaffer kılsın."

— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 9, 2019

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:

"Rabbim askerlerimizi korusun, şanlı ordumuzu muzaffer eylesin."

— Murat KURUM (@murat_kurum) October 9, 2019

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU:

"Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan yardımını esirgememesini diliyorum... 'El muzaffer daima'..."