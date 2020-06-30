Baro düzenlemesi Meclis'te

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPolitikaSon dakika! Baro düzenlemesi Meclis'te! AK Parti'den ilk açıklama - Haberler
ABONE OL

Baro düzenlemesi Meclis'te

Baro düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu'ndaki değişiklik Meclis'e geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara ve İzmir için üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 binden fazla avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. Baro organlarının seçimini 2 yılda bir ekim ayının ilk haftasında genel kurullar, akabinde TBB seçimlerinin de 4 yılda bir aralık ayında yapılmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı

Baro düzenlemesi
HABERTURK.COM

Baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi TBMM'ye geldi. Düzenlemeye MHP destek verdiğini açıklarken, AK Parti CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşerek fikir alışverişinde bulunmuştu.

Düzenlemeye göre, çoklu baro kurulmasının önü açılabilecekken, barolar bu düzenlemeye tepki göstererek Ankara'ya yürümüştü.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarının gerçekleştirdiği protestoya tepki gösterdi. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin, faşizan uygulamalara varan sorunlar ürettiğini ifade eden Erdoğan, "Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Baro düzenlemesi 28 maddeden oluyor. Son 20 yılda artan avukat sayısı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaşmış olması rabıtanın kopmuş olmasına neden olmuştur. Artan sayı avukatların baro irtibatlarını koparmıştır." dedi.

"Titiz bir çalışma yaptık" diyen Özkan, "DDK'nın ve diğer örgütlerin hazırladığı raporları inceledik. Önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. STK'lar, hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler ve bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve Avukatlık Kanunu Meclis Başkanlığı'na sevk ettik" ifadelerini kullandı.

4 ana başlıkta teklifin içeriği hakkında bilgi veren AK Partili Özkan, "İstanbul, Ankara ve İzmir için üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 binden fazla avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro 72 ildeki barodan daha büyük olacağı anlamına geliyor. Barolar Birliği delagasyonunda yeni bir düzenleme getiriyoruz. Her baro TBB Genel Kurulu'nda 3 delege ve 1 başkanla temsil edecek. Üye sayısı çok olan illerde her 5 binde 1 delagasyonda temsil imkanı sağlıyoruz. Baro organlarının seçimini 2 yılda bir ekim ayının ilk haftasında genel kurullar, akabinde TBB seçimlerinin de 4 yılda bir aralık ayında yapılmasını öngörüyoruz. Yaşam tarzı, inancı nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulan avukatlar için bir düzenleme yaptık. Avukatların resmi kıyafeti olarak cübbeyi belirttik" ifadelerini kullandı.

İŞTE AVUKATLIK KANUNU'NDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

AK Parti'nin "Avukatların bazı illerde birden fazla baro kurabilmesi ve baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) eşit bir şekilde temsil edilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda yapılması planlanan değişiklikler" şöyle:

1) BARO KURULUŞU VE TASFİYESİ

● Avukat sayısı 5.000’den fazla olan illerde asgari 2.000 avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecektir. Bu şartlara göre bugün itibariyle barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulabilecektir.

● 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2.000 avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacaktır.

● TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulunu görevlendirecektir.

● Kurucular Kurulu, kurulacak baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecektir. Seçim sonucunun Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacaktır.

● Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacaktır. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacaktır.

● Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacaktır. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacaktır.

● Avukat sayısının 2.000’nin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecektir.

● Tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB’nin gözetim ve denetimi altında yapılacak ve tasfiye edilen baronun malları TBB’ye geçecektir.

● Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek ve bunların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecektir.

2) BAROLARIN, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDE TEMSİLİ

● Baro ve TBB organlarının seçim usulünde bir değişiklik yapılmayacaktır.

● Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5.000 avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir.

● Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır. Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır.

● Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır.

● Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır.

3) BAROLARIN CMK, ADLİ YARDIM ve BAZI KURUL VE KOMİSYONLARDAKİ GÖREVLERİ

● Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

● Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacaktır.

4) KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

● Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır.

5) YENİ AVUKATLARA KESENEK İNDİRİMİ

● Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü keseneği (aidatı) yarı oranında ödeyeceklerdir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri! Park halindeki kamyonetleri çekiciyle çaldılar! - Haberler
GÜNDEMPark halindeki kamyonetleri çekiciyle çaldılar!
İstanbul'da 76 kg uyuşturucu ele geçti
GÜNDEM76 kg uyuşturucu ile böyle yakalandı
KPSS başvuru tarihleri 2020: ÖSYM KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS sınavı detayları
GÜNDEMÖSYM 2020 KPSS başvuru ücreti ve tarihi
Hakkari'de Bedirhan bebeği şehit eden terörist öldürüldü
GÜNDEMBedirhan bebeği şehit eden terörist öldürüldü!
YÖK Atlas tercih robotu: Hukuk, Psikoloji, Hemşirelik puan hesaplama! YÖK Atlas net sihirbazı
GÜNDEMYÖK Atlas tercih robotu
ATA AÖF final sınav sonuçları 2020! ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMATA AÖF final sınav sonuçları 2020!
Üniversite taban ve tavan puanları 2020! ÖSYM YKS üniversite taban puanları - tavan puanları
GÜNDEMÜniversite taban ve tavan puanları
Son dakika haberleri! Başkent'te VillaBank operasyonu! - Haberler
GÜNDEMBaşkent'te VillaBank operasyonu!
Vauk Dağı Tüneli'nin yüzde 20'si tamamlandı
GÜNDEMVauk Tüneli'nin yüzde 20'si tamamlandı
Kurban Bayramı tarihi 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün? Diyanet dini günler takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman 2020?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X