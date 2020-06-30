Baro düzenlemesi Meclis'te

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Baroların yapısında değişiklik öngören kanun teklifi TBMM'ye geldi. Düzenlemeye MHP destek verdiğini açıklarken, AK Parti CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşerek fikir alışverişinde bulunmuştu.

Düzenlemeye göre, çoklu baro kurulmasının önü açılabilecekken, barolar bu düzenlemeye tepki göstererek Ankara'ya yürümüştü.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baro başkanlarının gerçekleştirdiği protestoya tepki gösterdi. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin, faşizan uygulamalara varan sorunlar ürettiğini ifade eden Erdoğan, "Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak, yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis'in asli görevidir. Daha demokratik, daha çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan yaptığı açıklamada, "Baro düzenlemesi 28 maddeden oluyor. Son 20 yılda artan avukat sayısı ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğunlaşmış olması rabıtanın kopmuş olmasına neden olmuştur. Artan sayı avukatların baro irtibatlarını koparmıştır." dedi.

"Titiz bir çalışma yaptık" diyen Özkan, "DDK'nın ve diğer örgütlerin hazırladığı raporları inceledik. Önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. STK'lar, hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler ve bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve Avukatlık Kanunu Meclis Başkanlığı'na sevk ettik" ifadelerini kullandı.

4 ana başlıkta teklifin içeriği hakkında bilgi veren AK Partili Özkan, "İstanbul, Ankara ve İzmir için üye sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 binden fazla avukat bir araya gelerek baro kurabilecek. 2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro 72 ildeki barodan daha büyük olacağı anlamına geliyor. Barolar Birliği delagasyonunda yeni bir düzenleme getiriyoruz. Her baro TBB Genel Kurulu'nda 3 delege ve 1 başkanla temsil edecek. Üye sayısı çok olan illerde her 5 binde 1 delagasyonda temsil imkanı sağlıyoruz. Baro organlarının seçimini 2 yılda bir ekim ayının ilk haftasında genel kurullar, akabinde TBB seçimlerinin de 4 yılda bir aralık ayında yapılmasını öngörüyoruz. Yaşam tarzı, inancı nedeniyle ayrımcılığa tabi tutulan avukatlar için bir düzenleme yaptık. Avukatların resmi kıyafeti olarak cübbeyi belirttik" ifadelerini kullandı.

İŞTE AVUKATLIK KANUNU'NDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

AK Parti'nin "Avukatların bazı illerde birden fazla baro kurabilmesi ve baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) eşit bir şekilde temsil edilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda yapılması planlanan değişiklikler" şöyle:



1) BARO KURULUŞU VE TASFİYESİ

● Avukat sayısı 5.000’den fazla olan illerde asgari 2.000 avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecektir. Bu şartlara göre bugün itibariyle barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de kurulabilecektir.

● 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2.000 avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacaktır.

● TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulunu görevlendirecektir.

● Kurucular Kurulu, kurulacak baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecektir. Seçim sonucunun Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacaktır.

● Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacaktır. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacaktır.

● Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacaktır. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacaktır.

● Avukat sayısının 2.000’nin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecektir.

● Tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB’nin gözetim ve denetimi altında yapılacak ve tasfiye edilen baronun malları TBB’ye geçecektir.

● Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek ve bunların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecektir.

2) BAROLARIN, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDE TEMSİLİ

● Baro ve TBB organlarının seçim usulünde bir değişiklik yapılmayacaktır.

● Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5.000 avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir.

● Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır. Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır.

● Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır.

● Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır.

3) BAROLARIN CMK, ADLİ YARDIM ve BAZI KURUL VE KOMİSYONLARDAKİ GÖREVLERİ

● Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

● Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacaktır.

4) KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

● Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır.

5) YENİ AVUKATLARA KESENEK İNDİRİMİ

● Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü keseneği (aidatı) yarı oranında ödeyeceklerdir.