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        Haberler Dünya Barrack: Suriye ve İsrail yetkilileri ile görüştüm | Dış Haberler

        Barrack: Suriye ve İsrail yetkilileri ile görüştüm

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, akşam saatlerinde Suriye ve İsrail tarafı ile bir araya geldiğini, hedeflerinin diyalog ve tansiyonun düşürülmesi olduğunu belirtirken, her iki tarafın da bu çabalara bağlılıklarını yinelediğini dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.07.2025 - 23:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 00:08
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, akşam saatlerinde Suriye ve İsrail tarafı ile bir araya geldiğini, hedeflerinin diyalog ve tansiyonun düşürülmesi olduğunu belirtirken, her iki tarafın da bu çabalara bağlılıklarını yinelediğini dile getirdi.

        Barrack, diyalog ve gerilimin düşürülmesi konusunda başarı sağlandığını dile getirdi.

        Görüşme Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşti

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom​​​​​​​ Barrack'ın Paris'te bir güvenlik görüşmesi gerçekleştireceği bildirilmişti.

        İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

        İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

        İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

        İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepelerindeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

        İsrail, 13 Temmuz'da Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da patlak veren çatışmalara müdahil olmuş, Suriye ordusu ve Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi yakınları ile Genelkurmay binasına saldırılar düzenlemişti.

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