para
Sigorta
Haberler > Ekonomi > Sigorta > Son Dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 2 aydı 3 yıla çıkabilir

Son Dakika: BES'te cayma hakkı süresinin değişmesi için teklif verildi

Son dakika haberi... Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) cayma hakkı süresinin 2 günden 2 ila 3 yıla çıkarılması için SPK'ya talepte bulunulduğunu belirtiyor. Topaç ayrıca, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesinin varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını artırdığını belirterek stopajın yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da düşürülmesi gerektiğini belirtti

11.09.2018 - 14:44 | Güncelleme: AA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç sektörün 2018 ilk yarıyıl verilerini ve sermaye piyasasının geliştirilmesi için önerilerini TSPB Genel Merkez'de düzenlenen "Sermaye Piyasalarının Geleceği" konulu basın toplantısında paylaştı.

Topaç, 79 aracı kurum, 44 banka, 53 portföy yönetim şirketi ve 49 yatırım ortaklığı olmak üzere toplam 225 kurum sayısıyla, finans sektöründe en kapsamlı üye yapısına sahip kuruluş olduklarını söyledi.

Sermaye piyasaları üzerinden hem pay senedi hem de borçlanma aracı ihraçlarıyla ekonomiye finansman sağladıklarına işaret eden Topaç, sektörün yurt içi tasarrufları yatırımlara yönlendirerek sermayenin tabana yayılmasını sağladığını ve yurt dışı tasarrufları ülkeye çekerek cari açığın finansmanında rol oynadığını vurguladı.

Topaç, sermaye piyasasının stratejik sektör olarak belirlenmesi ve en üst düzeyde sahiplenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Erhan Topaç, sektörün ileriye taşınmasının, hem kaynak arayan işletmelere hem de yatırımcılara daha fazla seçenek sunabilmesi için Birliğin öncelikli gördüğü alanları ve bu alanlarla ilgili önerilerini şöyle sıraladı:

"Sermaye piyasası stratejik sektör olarak belirlenmeli ve en üst düzeyde sahiplenilmeli. Yurt içi tasarrufların sermaye piyasası yoluyla yatırıma yönlendirilmesi desteklenmeli. Reel sektörün finansmanında sermaye piyasasının kullanılması desteklenmeli. Yatırım bankacılığı modeli desteklenmeli ve geliştirilmeli. Rekabetçi ve cazip bir finansal sistem yaratılmalı."

- "Reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ediyoruz"

TSPB Başkanı Topaç, sermaye piyasalarına yönelik detaylı önerileri ilgili kurumlarla paylaştıklarını belirterek, reel sektörün kaynak yaratmasına aracılık ettiklerini anlattı.

Gelecek dönemde paydaşlarının da desteğiyle daha güçlü sermaye piyasaları ekosistemi oluşturmayı umduklarını dile getiren Topaç, "Ekim ayı içinde, üyelerimizin ve sektör temsilcilerinin katılacağı geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek ortak akılla önerilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TSPB tarafından düzenli olarak derlenen veriler hakkında da bilgi veren Topaç, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda sektörümüzün ilk altı ayına ilişkin verileri derledik. İlk 6 ayda aracı kurumlarımız 9 şirketin halka açılmasına aracılık etti. Bu halka arzlardan kabaca 5,4 milyar TL kaynak yaratıldı. Bu son yılların en ciddi halka arz rakamı. Ayrıca bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlar da yapıldı. Bunlarla da 13,4 milyar TL’si öz kaynak yoluyla, 111 milyar TL’si borçlanma aracı ihracıyla kaynak yaratmasına aracılık etti. İlk 6 ayda geçen seneye göre işlem hacimlerimiz yüzde 55 arttı. Pay piyasamız dünyadaki en likit piyasalar arasında yer alıyor."

Topaç, portföy yönetim şirketleri tarafında ise yönetilen portföy büyüklüğünün son bir yılda yüzde 20 artışla 168 milyar TL’ye çıktığını aktararak, "Hedefimiz bu tutarları daha da arttırarak kurumsal yatırımcı tabanımızı genişletmek." dedi.

- "Son vergi düzenlemesi, piyasamızın gelişmesini olumsuz etkileyebilir"

Erhan Topaç, mevduat ve katılma hesaplarındaki stopaj oranın 3 ay geçerli olmak üzere indirilmesine dair 30 Ağustos'ta alınan karara değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni düzenleme varlık sınıfları arasında asimetri yaratıp mevduatın baskınlığını daha da artırıyor. Yatırım araçları arasında yaratılan vergi arbitrajı, sermaye piyasası araçlarının gelişimini olumsuz etkileyecek. Özellikle kurumsal yatırımcı tabanını olumsuz etkileyeceğinden ve reel sektörün sermaye piyasası yoluyla finansman sağlama olanaklarını kısıtlayacağından endişe ediyoruz."

Bu durumu aynı gün Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) bildirdiklerini aktaran Topaç, şunları kaydetti:

  • Bu konuda bir gelişme bekliyoruz. Bizim önerimiz aynı şeyin aynı oranlarda (stopajın düşürülmesi) yatırım fonları ve borçlanma araçlarında da olması. Şu anda 1 yıldan az hem yatırım fonları hem borçlanma araçlarında stopaj yüzde 10, bunun yüzde 3'e düşmesini istiyoruz. 1 yıl üstünde de sıfırı önerdik. Yatırım araçları arasındaki dengenin korunmasını istiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na da ilettik, değerlendiriyorlar.

Cari açığın finansmanında sermaye piyasasının önemli bir rol oynadığının altını çizen Topaç, yerli yatırımcıların çoğunluğunun TL/YP mevduatta, yabancıların birinci tercihlerinin ise pay piyasası olduğunu söyledi.

- "Etkinliklerimizle sermaye piyasası farkındalığını artırıyoruz"

Topaç, etkinliklerle sermaye piyasası farkındalığını artırdıklarını belirterek, Birliğin gelecek dönem etkinliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sektörümüzün en önemli etkinliği haline gelen ve bu sene 13-14 Kasım'da üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Kongremizin çalışmalarına hız verdik. İki gün boyunca dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yapacak Kongre’de, 100’ü aşkın konuşmacı yer alacak. 24 panelin yanı sıra 24 farklı başlıkta eğitim programları yapılacak. Kongredeki panel ve eğitimler tüm katılımcılara açık olup kayıtlar ücretsiz olacak."

Topaç, Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında 1 Ekim'de Borsa İstanbul’da, yatırımcılar ve sermaye piyasası kurumları temsilcileri katılımıyla Gong Töreni düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Verilen bilgiye göre, TSPB, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) cayma hakkının 2 aydan 2 ila 3 yıla çıkarılmasına ilişkin SPK'ya talep iletti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.