Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) en büyük destek asgari ücretlilerden geldi. Çalışanların tasarruflarını artırmak için kurulan ve brüt ücretin yüzde 3'ü oranında yapılan kesintiler ile çalışanların tasarruf yapmasını sağlamayı amaçlayan sistem özellikle son aylarda döviz kurunda meydana gelen yükseliş ile gelen çalkantıya rağmen 4 milyon 279 bin çalışana ulaştı. Sisteme otomatik olarak kaydedilenlerin 11 milyon 933 bin olduğunu ve bunların yüzde 65.9'unun sistemden ayrıldığını hemen belirtelim.

Sistemde kalanların çok büyük bölümü ise asgari ücretliler. Sistem kurulurken de hedeflenen dar gelirlilerin BES'ten haberdar olması ve birikim yapabilmesi amacının da böylece gerçekleştiği görülüyor. Öyle ki sistemden ayrılanların oranı yanlış anlaşılmaların da tetiklemesiyle en üst gelir grubunda oran yüzde 89'a ulaşırken asgari ücret ve 2 asgari ücret arasında geliri olanlarda yüzde 65,9'da kaldı. Yani sisteme devam oranı asgari ücretlide yüzde 34,1 oldu. Devam oranı da asgari ücretin 7.5 katı ve daha fazla gelire sahip olanlarda yüzde 11,1'e inerken yine asgari ücretin 4 ile 6 katı arasında kazananlarda yüzde 20 civarında seyretti. Asgari ücret ile iki asgari ücret arasında geliri olanları yüzde 28.5 ile asgari ücretin 6 ile 7 katı arasında gelir elde edenler takip etti. Yüksek gelir grubunda ayrılmaların fazla görülmesinin bir nedeninin de bu kişilerin zaten bir BES planına dahil olduğu gerçeğini hatırlamakta fayda var.

BES

BES

BES

BES

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BES

BES

BES