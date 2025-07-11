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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 17:03 Güncelleme: 11.07.2025 - 17:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Erdoğan, paylaşımda, "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." ifadelerine yer verdi.

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