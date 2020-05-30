Son dakika DEHŞETİN GÖRÜNTÜSÜ! Boşanma aşamasında eşi tarafından vuruldu ve kaçtı! - Haberler

İHA

Konya'da 27 Mayıs Çarşamba günü 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde, edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını nedeniyle, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Tamer G. (37) kente geldi. Konya'da bir araç kiralama şirketinden aldığı araçla seyir halinde olan Tamer G., cadde üzerinde boşanma aşamasındaki eşi Özge T.G. (23) ile karşılaştı.

GENÇ KADINI BACAKLARINDAN VURDU

İHA'da yer alan habere göre Tamer G., kendisini aldattığı iddiasıyla eşini yanında bulunan pompalı diye tabir edilen av tüfeği ile bacaklarından vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçan şüpheli Tamer G'yi yakalamak için çalışma başlatılarak çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olay anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

VURDUKTAN SONRA ARAÇLA KAÇIYOR

Görüntüde şüpheli araç ile boşanma aşamasındaki eşini görmesi üzerine araçtan inerek yanında bulunan tüfek ile eşinin yanına giden saldırgan 3 el ateş ediyor. Yaralı kadın yerde kıvranırken Tamer G., otomobile binerek olay yerinden uzaklaşıyor.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Tamer G'yi saklandığı evde operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde "Ben cezaevindeyken eşim daha önceki sevgilisi ile konuşmaya başladığını öğrendim. Cezaevinden izinli çıktığım da da Konya'ya geldim. Ben onu öldürmek için değil korkutmak için ateş ettim" dediği öğrenildi. Buradaki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.