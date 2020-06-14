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Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.8 büyüklüğünde yerin 5 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD da, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Jandarma tarafından köy tarama çalışmalarının devam ettiği, tedbiren Erzurum ve Diyarbakır'dan arama kurtarma ve UMKE ekiplerinin yönlendirildiği bildirilmiştir.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok" bilgisini verdi. Vali Ekinci, "Şu an itibariyle Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında Kaynarpınar köyünde depremi yaşadık. İki güvenlik kulemiz çöktü. 3 arkadaşmız yaralandı. Bir korucumuz göçük altında. Bölgedeki iki köyde 10 evimiz çöktü" diye konuştu.

Vatandaşlar, depremin yarattığı korkuyla sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre, depremde ölen ya da yaralanan bulunmuyor.

SOYLU: NÖBET KULÜBESİ YIKILDI, 1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA, 2'Sİ YARALI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

ERZURUM VALİSİ: OLUMSUZLUK GÖZÜKMÜYOR

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz." dedi.

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün ekipleri Karlıova sınırına yönlendirdiklerini söyledi.

Köy muhtarlarıyla sık sık telefon görüşmesi halinde olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Birkaç köyde 'ev çöktü' diye ihbar geldi ama bunlar içinde yaşam olmayan metruk evler. Oralara da arkadaşlarımız bakıyor. Bütün arkadaşlarımız jandarma, AFAD, 112 ekiplerimiz müdahale ediyor. İhtiyaç halinde ben de Çat ilçesine geçeceğim. Gerekirse Karlıova'ya da takviye yapacağız. Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz."

PROF. ŞEREF BARIŞ: DAHA BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUM

Kocaeli üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış depremin hemen ardından Habertürk TV'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Deprem Kuzey Anadolu Fayı'nın bitiş noktasında gerçekleşmiş görünüyor. Kerpiç evler gibi bazı evlere hafif zarar vermiş olabilir. Bu büyüklükte bir depremin betonarme evlere genelde zarar vermemesi gerekiyor. Bugüne kadar Kuzey Anadolu Fay hattında da bu büyüklükte bir deprem meydana gelmemişti. Ben daha büyük bir deprem de beklemiyorum."

"VATANDAŞLARIN EVLERİNE GİRMESİNİ ÖNERMİYORUM"

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr.Zülfü Gürocak:

"Bölgede ciddi bir stres birikimi var. Bu sarsıntı stresin ciddi şekilde azaldığı anlamına da gelebilir. Sarsıntı iki fay hattının kesiştiği yerde meydana geldi. Şu an deprem çok yeni. Vatandaşların evlerine girmesini önermiyorum. Bu büyüklüklerde depremler de olabilir. Halkımızın bu birkaç günü, yetkililerin de bilgilendirmeleriyle dışarıda kalmalarında fayda var."

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.06.14 18:09:14 39.3810 40.7453 5.0 -.- 4.6 4.7 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.06.14 17:57:18 37.1515 34.5510 3.9 -.- 3.1 3.0 SEBIL-CAMLIYAYLA (MERSIN)

2020.06.14 17:53:46 39.3720 40.6775 16.3 -.- 3.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.14 17:48:55 39.3800 40.6758 12.6 -.- 3.2 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.14 17:47:48 39.3513 40.6867 3.0 -.- 3.0 2.8 DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.14 17:45:36 39.3755 40.6827 8.4 -.- 2.8 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.14 17:43:49 39.3498 40.6403 5.0 -.- 2.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

2020.06.14 17:34:46 39.3607 40.7458 5.0 -.- 4.5 4.6 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.06.14 17:30:31 39.3623 40.7552 5.0 -.- 3.5 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

2020.06.14 17:24:26 39.3495 40.7350 5.0 -.- 5.8 5.8 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) REVIZE01 (2020.06.14 17:24:27)

2020.06.14 16:09:54 38.2627 38.8482 1.0 -.- 2.2 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)

2020.06.14 15:22:56 34.7182 25.4503 31.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)