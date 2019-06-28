Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK),dün gerçekleştirdiği toplantıda, elektrik fiyatlarıyla ilgili hem milyonlarca aboneyi hem de devlet şirketi Elektrik Üretim AŞ’yi (EÜAŞ) ilgilendiren kritik bazı kararlar aldı. Kurul, elektriğe yüzde 15 zam yaptığını açıkladı.

EPDK'dan yapılan açıklama şöyle:

"1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil % 15,00 artış yapılmıştır. Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifeleri ile görevli tedarik şirketlerinin EÜAŞ harici alımlarına ilişkin maliyeti oluşturan Piyasa Takas Fiyatlarında (PTF) oluşan artışlar en önemli etkenler olmuştur. Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 61,8 TL ödenecektir."