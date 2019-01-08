Ankara'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'den ayrılıyor.

Bolton bu sabah Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkan Yardımcısı ve diğer yetkililerle buluşmuştu. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Türkiye'den ayrılıyor.

Trump'ın danışmanı, herhangi bir bakanla da bir araya gelmedi.

John Bolton hafta sonu İsrail'de terör örgütü YPG'yi savunan açıklamalar yapmış ve sözleri Ankara'dan yoğun tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yanlış yaptığını kaydeden Erdoğan, "Terörist ise gereğini yaparız. John Bolton çok büyük yanlış yapmıştır. Bu noktada asla taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridoru içerisinde yer alanlar gerekli olan dersi alacaklardır. Trump'ın Suriye konusuna bakış açısı, buradan çekilme konusundaki kararlığı bizim refarans noktamız olmaya devam ediyor. Teröristleri öldürmek için ne gerekiyorsa yaparız. Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e de gireriz gereğini de yaparız. Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak en çirkin iftiradır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ