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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Fethiye'de korkunç cinayet: Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!
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Fethiye'de korkunç cinayet: Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı... Bir kişi, kavga ettiği ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü

Son dakika: Fethiye'de korkunç cinayet: Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!
Ev arkadaşını çekiçle öldürdü!
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AA

Fethiye ilçesinin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde yaşayan Gürol Uslu (56) ile ev arkadaşı C.İ. (26) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, C.İ, Uslu'nun başına çekiçle vurdu.

Olayın ardından C.İ. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve teslim oldu. AA'nın haberine göre; eve sevk edilen sağlık ekipleri, Uslu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Uslu'nun cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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