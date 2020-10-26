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Son dakika haberler... Kardeş kurşunuyla katledilen Melek Aslan cinayetinden çarpıcı detaylar!

Son dakika haberine göre Diyarbakır’da kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinde azmettirici olduğu öne sürülen eski sevgili Orhan Vatansever’in, Melek Aslan’a 10 bin Euro olan alacağına karşılık 100 bin liralık senet imzalattığı ortaya çıktı. Vatansever'in cinayetten 15 gün önce katil zanlısına Melek Aslan'la ilgili bazı kişilerle yaptığı konuşmaları gönderdiği de öğrenildi. Öte yandan ifadesi ortaya çıkan Vatansever'in, "Ailesine gerekeni yapın dedim yanlış anlamışlar" sözleri de dehşete düşürdü

Son dakika flaş gelişme: Melek Aslan cinayetinden çarpıcı detaylar! - Haberler
Melek Aslan cinayetinden çarpıcı detaylar!
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HABERTURK.COM

Ardında ailesine bıraktığı mektupla Türkiye’nin gündemine oturan Melek Aslan cinayetinde ilginç iddialar ortaya atılıyor. Fuhuş yaptığı iddiasıyla kardeşi Mustafa Aslan’ın katlettiği Melek Aslan’la cinayetin azmettiricisi olarak tutuklanan eski sevgilisi Orhan Vatansever'in "Azar" isimli arkadaşlık uygulaması üzerinden bir buçuk yıl önce tanıştıkları öğrenildi.

İddiaya göre Vatansever, Ekim 2019'da Melek Aslan'ı ailesiyle tanıştırmak için Sakarya'ya götürdü. Bir süre sonra Orhan Vatansever Melek Aslan'ı ailesinin yanında bırakarak Almanya'ya döndü.

PARASINI İSTEDİ

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre Melek Aslan, Vatansever'in ailesiyle birlikte yaşamak istemeyince, Serdivan ilçesindeki bir öğrenci apartına yerleşti. Başka bir iddiaya göre ise Orhan Vatansever, Melek Aslan'a her ay 2 bin euro para gönderiyordu.

Tutuklanan Orhan Vatansever

Ara ara Almanya'dan Türkiye'ye gelen Orhan Vatansever, iddialara göre Almanya'da olduğu bir dönem, Melek Aslan'ın arkadaşı olan K.F.'den Aslan'ın 60 yaşında bir erkekle görüştüğünü öğrendi. Melek Aslan'ın Sakarya'daki apart daireyi boşaltıp Diyarbakır'a döndüğünü öğrenen Vatansever'in Melek Aslan'ı arayarak "Sana 12 bin Euro verdim. 10 binini geri ver ayrılalım" dediği de öne sürüldü.

100 BİN LİRALIK SENET

Melek Aslan'ın Orhan Vatansever'in teklifini kabul ettiği ve İstanbul'da buluştukları öğrenilirken, Vatansever ve Melek Aslan'ın bu süreçte Muğla'ya tatile gittikleri de öne sürüldü. İddialara göre Melek Aslan, Vatansever'e "10 bin Euro'nu Diyarbakır'da vereceğim" dedi ve ikili Diyarbakır'a gitti.

Vatansever ve Melek Aslan arabada para yüzünden tartışınca Yenişehir polis merkezine götürüldü ve Vatansever gözaltına alındı. Başka bir iddiaya göre Melek Aslan otele geri dönerek Vatansever'in cep telefonunu ve 6 bin Euro parasını alarak kaçtı. Orhan Vatansever'in 10 bin Euro karşılığında Melek Aslan'a imzalattığı 100 bin liralık senedi işleme koymak için Sakarya'ya döndüğü öne sürüldü.

GEREKENİ YAPIN DEDİ

Melek Aslan'ın bu olaydan sonra Orhan Vatansever hakkında karakola giderek şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı da öğrenildi. Bu esnada Orhan Vatansever'in elindeki senedi Sakarya 4. icra dairesine verdiği de iddia edilirken, Vatansever'in Melek Aslan'ın ablası ve eniştesine, "Televizyona çıkıp Melek'in yaptıklarını anlatacağım" dediği de öğrenildi.

Melek Aslan

Geçtiğimiz Nisan ayında katil zanlısı Mustafa Aslan'ın Orhan Vatansever'i arayarak "para meselesini ablamla" çöz dediği, parayı alamayacağını anlayan Vatansever'in ise "gerekeni yapın yapmazsanız ben yapacağım" dediği öne sürülürken, Vatansever'in bu sözüyle parasını alamazsa icraya başvuru yapacağını kast ettiği de iddialar arasına yansıdı.

KATİL ZANLISINA GÖNDERDİ

Cinayete ilişkin başka bir iddiaya göre Melek Aslan'ın ablası M.A., Vatansever'e Melek hakkında bazı kişilerle yaptığı konuşmaları "Bu sorunları bizde erkekler çözer" diyerek katil zanlısı Mustafa Aslan'a göndermesini istedi.

Vatansever'in cinayetten 15 gün önce katil zanlısı Mustafa Aslan'a ablası Melek Aslan hakkındaki konuşmaları gönderdiği ve katil zanlısının Vatansever'e "Ablamı Adıyaman'a getireceğim. O normal hayatına dönünce onu isteyecek ve onunla evleneceksin" dediği de iddialara yansıdı.

İddialara göre Melek Aslan'ın Diyarbakır'da kaldığı apart dairenin adresini de katil zanlısına Orhan Vatansever söyledi. Yaşanan bu olaylardan sonra Melek Aslan geçtiğimiz çarşamba kardeşi Mustafa Aslan tarafından öldürüldü.

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