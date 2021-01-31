Gedson Fernandes Galatasaray'da! Kiralık transfer için Benfica ile anlaşıldı! Gedson Fernandes kimdir?

Galatasaray, orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılılar bonservisi Benfica'da bulunan ve Tottenham'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'in transferi için anlaşma sağladı. Tottenham'da fazla süre şansı bulamayan ve Londra ekibinin gelecek planları arasında yer almayan Portekizli oyuncunun kiralanması konusunda Benfica ile anlaşıldı. 1,5 yıllığına kiralanan 22 yaşındaki orta sahanın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralanması konusunda görüşmelerin başladığını KAP'a da bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

GEDSON CARVALHO FERNANDES KİMDİR?

Benfica altyapısından yetişen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018'de A takıma yükseldi. Portekiz Ligi'nde 29 maça çıkan Fernandes, Avrupa kupalarında ise 18 müsabakada forma giydi. Geçen sezonun devre arasında Tottenham'a kiralanan genç futbolcu, 2 yarım sezonda toplamda 14 resmi maçta görev yaptı.

Fernandes, Portekiz A Milli Futbol Takımı'nda da 2 müsabakada forma giydi.

BİR BAKIŞTA GEDSON FERNANDES

Doğum tarihi: 9 Ocak 1999

Doğum yeri: Sao Tome ve Principe

Yaş: 22

Boy: 1,84 m

Uyruk: Portekiz

Mevki: Orta saha - Merkez orta saha

Yan mevki: Orta saha sağ - On Numara

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 13.5 milyon Euro

En yüksek piyasa değeri: 22.00 milyon Euro (11 Ocak 2019)

Oynadığı takımlar: Benfica, Tottenham