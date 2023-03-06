Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: Millet İttifakı duyurdu! Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası açıklandı
ABONE OL

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası açıklandı

Millet İttifakı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritasını açıkladı. Yol haritası 11 maddeden oluştu

SON DAKİKA: Millet İttifakı duyurdu! Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası açıklandı
HABERTURK.COM

Millet İttifakı krizle geçen haftanın ardından Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu'nu duyurdu. İttifakın 5 genel başkanı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Diğer yandan Parlamenter Sisteme Geçiş sürecinin yol haritası da paylaşıldı.

Millet İttifakı'nın açıkladığı "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası" şöyle:

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEME GEÇİŞ SÜRECİNİN YOL HARİTASI

Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde aşağıdaki şekilde mutabakata vardık:

1. Geçiş Sürecinde Türkiye'yi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı, denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz 2. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri, genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir.

3. Geçiş Sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır.

4. Bakanlıkların dağılımı, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir.

5. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır

6. Geçiş Sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. 7. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir 8. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Kararnameler ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet İttifakı'na dahil partilerin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır

9. Geçiş Sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine mekanizmalar oluşturulacaktır 10. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının -var ise-siyasi parti üyeliği sona erecektir.

11. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13. Cumhurbaşkanı ve TBMM görev suresini tamamlayacaktır.

12. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır.

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 2023 yılında gerçekleştirilecek olan 28. Dönem TBMM ve 13 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN YARDIMCILIĞI KONUSU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, "Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılıkları protokolün 12. Maddesinde var. Diğer Genel Başkanlarla protokoller olarak aynı anda sayılmaması şeklinden ibaret" dedi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tunceli'de cansız bedeni bulunan kişiye otomobil çarptığı belirlendi
GÜNDEM Cansız bedeni bulunan kişiye otomobil çarptığı ...
SON DAKİKA: Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! 6'lı Masa'nın adayı kim oldu, Cumhurbaşkanı adayı açıklandı mı?
GÜNDEM 6'lı Masa'nın adayı kim oldu?
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki ayrışma sona eriyor
GÜNDEM ABB Meclisi'ndeki ayrışma sona eriyor
Son dakika: Twitter çöktü mü 6 Mart? Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Twitter erişim sorunu!
GÜNDEM Son dakika: Twitter’a erişim sorunu!
Şırnak'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
GÜNDEM Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
"TÜRKSOY Yazarlar Birliği" kuruldu
GÜNDEM "TÜRKSOY Yazarlar Birliği" kuruldu
Ardahan'da kar ve buzlanma ulaşımı aksattı
GÜNDEM Ardahan'da kar ve buzlanma ulaşımı aksattı
TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop'tan Berat Kandili mesajı
EYT İLK MAAŞLARIN YATACAĞI TARİH 2023 | EYT ilk maaş ne zaman yatacak, ilk emekli maaşı Mart ayında yatar mı?
GÜNDEM EYT ilk maaşların yatacağı tarih açıklandı!
43 sanıklı "Ata Dedeler" davasında tahliye
GÜNDEM 43 sanıklı "Ata Dedeler" davasında tahliye

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.