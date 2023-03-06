Beşli Masa toplanıyor! Cumhurbaşkanı adaylığı görüşülecek

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HABERTURK.COM

CHP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor. Toplantıya İYİ Parti'nin katılması beklenmiyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı adayının açıklanması bekleniyor.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Liderler Buluşması"na katılacak. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yaşayan Millet İttifakı'nda kritik toplantı bugün yapılacak. Altılı Masa'da Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği açıklanan toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından, peş peşe gelişmeler yaşandı.

AKŞENER'İN KATILMASI BEKLENMİYOR

İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Son toplantıda yaptıkları hatayı belirtecek irade beyanını ortaya koyarlarsa kapı açık" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti'nin masaya dönme koşulunu, "Biz seçilecek aday istiyoruz. Kişilikle ilgili bir tavrımız yoktur. Masanın prensipleri çiğnendi prensiplere dönülmesi halinde masaya döneriz" şeklinde açıkladı.

5'Lİ MASA OLARAK TOPLANDI

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderlerinin Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmesi yaklaşık 4 saat sonra sona erdi. Toplantının ardından yapılan ve "Aynı istikamette devam edileceği" belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Millet İttifakı olarak, bugün Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geldik. Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır.

Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakının belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bizler, yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz.

Düne ve bugüne sıkışmadan, “Yarının Türkiye”sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız! Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

Hedefimiz; kaybedeni olmayan bir zaferdir!

Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."