Habertürk'ten Alper Uruş'un haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilk gününe ilişkin Güvenlik ve Strateji Uzmanı Mete Yarar, HABERTÜRK'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yarar'ın dikkat çeken tespit ve açıklamaları...

"VURULAN 181 HEDEF, YÜZDE 10'U"

Dün saat 16.00'da topçu atışlarıyla başlayan ardından da F-16 savaş uçaklarının faaliyetiyle devam eden harekat kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB),181 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Bu 181 hedef bölgedeki terör unsurlarının yüzde 10'unu kapsamaktadır.

Afrin Harekatı'nın ilk gününde TSK 72 uçakla, 300'ün üzerinde hedef vurmuştu. Vurulan hedef sayısının 181 olması bize iki bölge arasındaki farkı ortaya koymaktadır. O da, harekat düzenlenen bölgedeki sivil yerleşim birimlerinin sıklığı, yoğunluğuyla açıklanabilir.

TSK'NIN HEDEF KIYMETLENDİRMESİ...

Silahlı Kuvvetlerimiz şu an Afrin büyüklüğünde bir alanı bombalamış durumda. Ancak yerleşim bölgelerinin çok olması, PKK'lıların bu alanlara saklanması hedefleri vurmamızda daha dikkatli olmamızı gerektiriyor ve TSK, hedef kıymetlendirme çalışmasını titizlikle yürütüyor.

"SANTİM SANTİM İLERLEME OLACAKTIR"

Ben açıkçası TSK'nın harekatta kesinlikle zamana takılmadan nokta atışlarıyla santim santim ilerleyeceğini düşünüyorum.

"KONVANSİYONEL SAVAŞA GİREMEDİLER"

Harekatla ilgili bundan sonrası için de önemli bir tespit yapmak gerekirse; terör örgütü YPG/PKK'nın TSK'yı sınırda beklediği, sınırda direnç göstereceği ifade ediliyordu ancak bu böyle olmadı. Obüs ve F-16'ların faaliyetinin ardından terör unsurları ilçe ve belde merkezlerine çekildi. Bu çekilme bize bundan sonrası için şu mesajı verdi ki harekatın ağırlığı meskun mahallerde olacak.

"NEGATİF SÖYLEMLERE DİKKAT!"

Türkiye'nin 'hava sahasında görev listesinden çıkarılması'nın ardından hemen olumsuz bir söylem hakim oldu ve Hava Kuvvetlerimizin hava sahasını kullanamayacağı iddia edildi. Ben, görev listesinden çıkarılmasının bu anlama gelmeyeceğini söyledim. Benzer negatif söylem Afrin'de de olmuş; 'Rusya, Afrin'den çekilmez. TSK'dan önce Rejim güçleri Afrin'e girer' gibi söylemler dillendirilmişti.

"BUNU LÜTFEN KİMSE UNUTMASIN"

Ancak böyle olmadı... Moral ve motivasyonu bozmaya çalışan bir grup var ki milletimiz gerçekten onlara kulak vermesin. Daha önemlisi orada eşini, çoluğunu, çocuğunu geride bırakıp bayrağı için canını ortaya koyan insanları ve ailelerini düşünmemiz gerekir. Bunu lütfen kimse unutmasın.

"TSK'NIN HAREKAT PLANI NE OLACAK?"

TSK, bu harekatta zaman mevhumunu kesinlikle dikkate almayacaktır. Büyük bir alan ve siviller söz konusu. TSK, yerleşim birimlerine dikkatlice ilerleyecek ve belde, ilçe ve kentleri çevreleyecektir. Burada sivillerin beldeye giriş çıkışına müdahale etmeden, terör unsurlarına karşı çok dikkatli biçimde kamikaze SİHA'larla nokta saldırılar düzenleyecektir.

KARA PROPAGANDAYA KARŞI İNCE HAREKAT

Türk Ordusu gerçekten çok ince bir harekat yapmaktadır. Terör örgütü üyeleri ellerinde silahla ve sivil kıyafetlerle dolanıyor. Bunun da tek bir amacı var. Etkisiz hale getirildiğinde elindeki silahın alınıp fotoğrafının Batı'ya kara propaganda olarak servis edilmesi. TSK bu nedenle çok hassas bir harekata imza atmakta. TSK, keskin nişancılarını, tanksavar unsurlarını, zırhlı araçlarını bu süreçte kullanacaktır.

"TSK, BÖLGEYE ÇOK HAKİM"

Yaralı ve şehit haberi gelmemesi çok çok önemli. Bölgede gözlemin çok iyi olması, tespit vasıtalarının başarısı ve SİHA'ların hedeflerini bulması TSK'nın gücüdür. Gündüz başlayan harekatı çok fazla göremezsiniz ancak TSK bu alanlarda mayın temizliği, gözlem ve istihbarat çalışmasındaki başarısı nedeniyle bu harekatı da gecenin karanlığında değil gündüzün aydınlığında başlattı.

"DOÇKA, TANKSAVAR VE KESKİN NİŞANCILARA DİKKAT"

YPG/PKK'lı teröristler, askerlerimize karşı ağırlıklı olarak tanksavar, doçka ve keskin nişancıları kullanmaya çalışacaktır. El yapımı patlayıcı (EYP),canlı ya da araçlı bombalı saldırılara karşı askerlerimiz çok dikkatli olmalılar. TSK'nın yerleşim bölgelerine girmesinin ardından halkın ne kadar deşifre olacağı da çok önemli. Çünkü ilk ateşi yemeden ilerleme istihbarat çalışmasıyla mümkündür. TSK, bunların hepsini en ince ayrıntısına kadar düşünmektedir.