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Son dakika haberi 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi, her hafta Cumartesi akşamı Seda Sayan'ın sunumuyla 21.45'te Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıklıyor. Çılgın Sayısal Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor ve büyük ikramiye birikiyor. İşte 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Son dakika haberi 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bugüne 47 çekiliş boyunca loto devretti, dev ikramiye 82 milyon 417 bin TL'ye ulaştı. Seda Sayan, çekiliş heyeti eşliğinde Milli Piyango'nun YouTube kanalında 21.49'da Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şöyle: 17, 46, 61, 66, 78, 83 Joker: 9

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