Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Bugüne 47 çekiliş boyunca loto devretti, dev ikramiye 82 milyon 417 bin TL'ye ulaştı. Seda Sayan, çekiliş heyeti eşliğinde Milli Piyango'nun YouTube kanalında 21.49'da Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şöyle: 17, 46, 61, 66, 78, 83 Joker: 9
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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