Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalışmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Keskin, silahla Fırat Ö. ve Ahmet Ö'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren kardeşinin ise polis tarafından "silahlı yaralama" suçundan arandığı öğrenildi. Keçiören Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi Emrah Keskin'in yakalanması için çalışma başlatmıştı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.