Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Dün son derece üzücü bir olayla karşılaştık. Keçiören Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Tüm dünyaya örnek olacak bir fedakârlık ve vatanseverlik içinde çalışan sağlık çalışanlarımıza göz bebeği gibi davranmamız gerekir. İnsanların acıları olabilir, üzüntüleri olabilir, ama unutmasınlar ki, sağlık çalışanlarımız o acıları dindirmek için çalışıyorlar.

Bu konuda AK Parti olarak yapılan saldırının adli sürecini takip edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşma yaptı MKYK'mızın başlangıcında. Teşkilatlarımızla ilgili bir değerlendirmesi oldu. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. Kongrelerimizdeki coşku, katılım, tecrübe ile değişimi bir ara götürme kapasitesinden memnuniyetlerini ifade ettiler.

Bizim üye sayımız bizden sonra gelen partinin oy sayısıyla eşit, hatta daha fazla. Bu AK parti'nin kitle partisini gösteren bir şey. Ekim'den itibaren bazı illerde il kongrelerimizi gerçekleştireceğiz.

Yüzyüze eğitim kademeli olarak başladı. Ana okullar ve 1. sınıflar için yüzyüze eğitim sözkonusu. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, velilerimize sağlıklı bir dönem diliyoruz. Eğitimle ilgili bir sürü tedbir alındı. Sağlık Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli denetim mekanizmaları kurdular.

Gönül isterdi ki 18 milyon öğrencimiz bu şekilde yapabilsin. 17 milyon öğrencimiz evlerinde devam edecek. 3800 denetmen okullarda Kovid'le ilgili tedbirlere uyulup, uyulmadığını denetleyecekler. Ayrıca okulla irtibatlı olan her kişinin HES kayıtları bulunacak. Risk durumunda anında müdahale edilecek. Bu dinamik bir süreç, dört hafta sonra ne olur, kestirmek güç.

Bir vicdan haykırışı olan Diyarbakır annelerinin nöbeti üçüncü yılı dolduruyor. Diyarbakır annelerinin ellerinden öpüyoruz, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Bu vicdan nöbeti ortaya çıkarken, Türkiye'deki en küçük olumsuzluğu manşet yapan uluslararası medya kuruluşlarının bu vicdan nöbetini görmemesinin altını çiziyoruz.

Bu vesileyle son derece yanlış bulduğumuz bir temas sözkonusu oldu. BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi, terör örgütü PYD/PKK'nın kamuflajı olan SDG örgütünün yöneticileri ile video ile görüştü. Bunu şiddetle kınıyoruz. BM yetkililerini bu konuda uyarıyoruz. Tam da çocukları istismar eden, cinsel istismardan tutun da onları çocuk savaşçısı yapmaya kalkanlarla BM'nin görüşmesi bunu meşrulaştırmaktan başka bir anlama gelmez. Bu tutumu BM'nin terörle mücadele konusundaki ilkelerin açık ihlalidir.

Biraz evvel Cumhurbaşkanımızın BM'le ilgili olan konuşmasını hep beraber dinledik. BM sisteminin iç çelişkilerine, reform ihtiyacına vurgu yapan güçlü bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanımız. Bu tip terör ilkelerinin ihlal edilmesiyle birlikte BM, artık kendi kurduğu prensiplere sahip çıkamayan teşkilat durumuna düşüyor. Bu dünya için, BM için iyi değildir. Çocuklarla ilgili BM kurumunun başındaki kişi PYD/YPG terör örgütünün ele başısıyla video konferans üzerinden görüşürse o zaman terör örgütlerine BM'nin söyleyeceği bir şey olmaz.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler sıcaklığını koruyor. Bugün de sayın cumhurbaşkanımızın sayın Merkel ve Michel'le görüşmesi oldu. Türkiye bir diplomasi devletidir, bir müzakere devletidir. Uzun tarihimiz aynı zamanda diplomasi konusundaki deneyimimizin açık göstergesidir. Kazan kazan esasında bir sonuca varmak isteyen, hakkaniyet ve hukuk temelinde yürümek isteyen için Türkiye'den daha iyi muhatap ve ortak yoktur.

14 yıl sürmüş, 60 kez yapılmış istikşafi görüşmeler Çipras ve Miçotakis döneminde yapılmadı. Diplomatik mekanizmalara yanaşmayan taraf her zaman Yunanistan olmuştur. Oruç Reis gemisinin bakım ve tamir işleri için kısa bir ara vermesi diplomasi isteyenler için bir fırsattır. Meseleyi devlet aklıyla çözmek için bir irade sözkonusuysa Türkiye devlet adamlığı yaklaşma konusunda her zaman hazırlıklıdır ve desteklemektedir. Ama karşımızda ne zaman müzakere sözkonusu olduysa Yunanistan birtakım korsan anlaşmalarla sabote etti.

Oruç Reis bakım için limana çekildikten sonra habire sahada herhangi bir sonuç alamayanların sesleri diplomasi konusunda yüksek çıkınca, samimi diplomasi isteyenlere seslendik. Yapılan şey Türkiye kendi mavi vatanında Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını ve KKTC'nin kendi bölgesindeki haklarını korumaktadır. Maksimalist bir şekilde kimsenin kabul etmediği haritayla birtakım projelerin peşinde koşuyor Yunanistan.

Türkiye tehdit ve şantajdan vazgeçsin deniyor, Türkiye kime şantaj yapmış? Meis adasında provokasyon yapanlar onlar. Bölge ülkelerinin barış ve refahından kendisini sorumlu hisseden bir ülke olarak Türkiye büyük bir olgunlukla bu savaşı yürüttü.

Milli menfaatlerin korunması konusunda muhalefetin de duyarlı olması gerekir. Biz birileri sahada bize karşı fiili durum oluşturmaya çalışıp da karşımıza bir ittifak kurmaya çalıştıkları zaman sahada asla taviz vermeyeceğimizi söylediğimizde CHP'li arkadaşlarımız 'Türkiye'yi yalnızlaştırdınız' diyorlar. Daha sonra Oruç Reis'in bakım için fırsat bilin diyoruz, karşı tarafa sesleniyoruz. Bu sefer de arkadaşlarımız sırf muhalefet yapmak adına 'taviz vermeyin' diyor.