Son dakika haberi Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Tekin, öğretmen atamasında takvim ve sayının henüz belli olmadığını belirterek, değerlendirmeyi Hazine ve Maliye Bakanı ile yapacaklarını söyledi.

Habertürk Giriş: 17.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:18 facebook

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