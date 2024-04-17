Son dakika haberi Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Tekin, öğretmen atamasında takvim ve sayının henüz belli olmadığını belirterek, değerlendirmeyi Hazine ve Maliye Bakanı ile yapacaklarını söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tekin, kaç öğretmen atanacağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü, kesin sayının Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD ziyareti sonrası yapılacak çalışmalarda netleşeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.
Atama takviminin ve sayının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.