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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu prostat ameliyatı olacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre pazar günü prostat ameliyatı olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 23:08 Güncelleme: 28.12.2024 - 23:21
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        Netanyahu ameliyat olacak
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü prostat ameliyat olarak prostatını aldıracak. Açıklama Netanyahu'nun ofisinden yapıldı.

        Geçtiğimiz çarşamba günü Hadassah Hastanesinde muayene olan Netanyahu'da iyi huylu prostat tespit edildi. İltihaplanan prostatın ilaçla iltihabının giderildiği ve pazar günü ameliyatla alınacağı bildirildi.

        Netanyahu'nun pazar günü yapılacak kabine toplantısına katılması bekleniyor.

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