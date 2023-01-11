Bakırköy'de yakıt tankeri devrildi! Cadde kapatıldı!

İstanbul Bakırköy'de kaza, Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'nde saat 05.45 sıralarında meydana geldi.
YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı yakıt tankeri, seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
TANKERİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI
Kazada hafif şekilde yaralanan tanker sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri ise LPG yüklü tankerin çevresinde önlem aldı.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
Kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Devrilen tankerdeki yakıtın olay yerine çağrılan başka bir tankere aktarılacağı öğrenildi.
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