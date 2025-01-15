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        Haberler Magazin Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın'a: Dualarım seninle - Magazin haberleri

        Hülya Koçyiğit'ten Filiz Akın'a: Dualarım seninle

        Hülya Koçyiğit, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden meslektaşı Filiz Akın ile ilgili olarak; "Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:46
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        "Dualarım seninle"
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        Türk sinemasının efsane oyuncusu Filiz Akın, önceki gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi.

        Yakın aile çevresinden alınan bilgiye göre; 1 Eylül'den bu yana zatürre ve diğer bazı enfeksiyonlar sebebiyle Bodrum’da tedavi gören Filiz Akın, acil ihtiyaç üzerine, Sağlık Bakanlığı’na ait bir ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam ediliyor.

        Hülya Koçyiğit, meslektaşı ve dostu Filiz Akın hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz’im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz.

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        #Filiz Akın
        #Hülya Koçyiğit
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