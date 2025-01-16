Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.739,72 %0,25
        DOLAR 35,4674 %0,04
        EURO 36,6124 %0,28
        GRAM ALTIN 3.072,93 %-0,05
        FAİZ 39,98 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 35,08 %0,13
        BITCOIN 99.733,00 %0,05
        GBP/TRY 43,3731 %-0,14
        EUR/USD 1,0296 %0,07
        BRENT 82,23 %0,24
        ÇEYREK ALTIN 5.024,39 %-0,05
        Haberler Ekonomi Teknoloji Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor - Teknoloji Haberleri

        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor

        Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz, Çarşamba günü verdiği bir röportajda, 20 Ocak'taki yemin töreni sonrası resmen başkanlığa gelecek Trump'ın TikTok'u kurtarmak için seçenekleri araştırdığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 09:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor
        ABONE OL

        Washington Post'ta dün çıkan haberde seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, 20 Ocak'ta yemin töreni sonrası göreve geldikten sonra TikTok yasaklama veya satış yasasının uygulanmasını 60 ila 90 gün askıya alacak bir yürütme emri çıkarmayı düşündüğünü yazdı.

        Habere göre Trump bu karar ile yönetime satış veya alternatif bir çözüm için pazarlık yapma zamanı kazandırmayı planlıyor. Ancak bunun nasıl olduğu ise belli değil. Zira mevcut Başkan Joe Biden'ın geçen yıl imzaladığı yasa, uygulamanın sahibi olan Pekin merkezli teknoloji devi ByteDance'in uygulamayı 19 Ocak'a kadar satmasını veya derhal yasaklanmasını istiyor.

        Bu belirsizlik sürerken Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz ise, Fox News sunucusu Bret Baier'in bu konuya ilişkin sorusuna yanıt verdi. Waltz "Yüksek Mahkeme yasanın uygulanması lehine bir karar verirse, Başkan Trump çok net: Birincisi, TikTok birçok Amerikalının kullandığı harika bir platform ve kampanyası ve mesajını iletmek için harika oldu. Ama ikincisi verilerimizi de koruması gerekiyor. O harika bir arabulucu. Yürütme emirlerimizin önüne geçmek istemiyorum ancak bu anlaşmayı yürürlüğe koymak için alan yaratacağız" dedi.

        Trump, 2016'daki ilk görev döneminde ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamayı yasaklamaya çalıştıktan sonra popüler uygulama hakkındaki tutumunu tersine çevirdi. 2024 başkanlık kampanyası sırasında TikTok'a katılmış ve ekibi daha genç seçmenlerle, özellikle de erkek seçmenlerle bağlantı kurmak için bunu kullanmıştı. Kampanya sırasında "TikTok'u kurtarma" sözü veren Trump platformun daha fazla genç oyu kazanmasına yardımcı olduğunu söylemişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Donald Trump
        #TikTok
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Rezidans inşaatında öldüren kavga!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Özel okul velileri ders kitabı için ücret ödemeyecek
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"