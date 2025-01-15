İngiliz ekibi, 18 yaşındaki milli savunma oyuncusu için Kasımpaşa'ya 7+1 milyon Euro ödeyecek. Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacak. Yasin Özcan'la birlikte Kasımpaşa'nın en pahalı transfer satışları da gündem oldu.