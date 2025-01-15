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        Haberler Spor Transfer Yasin Özcan'ın bonservis bedeli dikkat çekti! İşte Kasımpaşa'nın rekor oyuncu satışları - Futbol Haberleri

        Kasımpaşa'nın rekor oyuncu satışları

        Türk futbolunun köklü kulübü Kasımpaşa, son dönemde yaptığı futbolcu satışlarıyla diğer kulüplere örnek olmaya devam ediyor. Lacivert-beyazlılar, son olarak altyapısından yetişen genç yıldız adayı Yasin Özcan'ı 7+1 milyon Euro'ya Aston Villa'ya gönderdi. 18 yaşındaki Yasin'in transferi, akıllara Kasımpaşa'nın geçmişte yaptığı diğer oyuncu satışlarını getirdi. İşte Kasımpaşa Kulübü'nün en yüksek bedelli transfer satışları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 16:57 Güncelleme: 15.01.2025 - 18:20
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        Kasımpaşa'nın Türk futboluna armağan ettiği Yasin Özcan, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya transfer olarak lacivert-beyazlı kulübün gurur kaynağı oldu.

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        İngiliz ekibi, 18 yaşındaki milli savunma oyuncusu için Kasımpaşa'ya 7+1 milyon Euro ödeyecek. Aston Villa'ya transfer olan Yasin Özcan, sezonu Kasımpaşa'da tamamlayacak. Yasin Özcan'la birlikte Kasımpaşa'nın en pahalı transfer satışları da gündem oldu.

        3

        İşte Kasımpaşa'nın en yüksek bonservis elde ettiği 10 transfer satışı...

        4

        10- Özer Hurmacı: 1.5 milyon euro -> Trabzonspor

        5

        9- Ryan Donk: 2.5 milyon euro -> Galatasaray

        6

        8- Ryan Babel: 2.5 milyon euro -> Al-Ain

        7

        7- Kalu Uche: 3.5 milyon euro -> El-Jaish

        8

        6- Eren Elmalı: 3.6 milyon euro -> Trabzonspor

        9

        5- Yekta Kurtuluş: 3.75 milyon euro -> Galatasaray

        10

        4- Eren Derdiyok: 4 milyon euro -> Galatasaray

        11

        3- Yasin Özcan: 7 milyon euro -> Aston Villa (+1 milyon euro bonus)

        12

        2- Trezeguet: 10 milyon euro -> Aston Villa

        13

        1- Mbaye Diagne: 13 milyon euro -> Galatasaray

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