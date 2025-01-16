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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Esnaf Prim borcunu ödemeyene hastane kapalı - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Prim borcunu ödemeyene hastane kapalı

        Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu bulunanların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erdi. Yeni bir uzatma kararı alınmadıkça, prim borcunu ödemeyenler SGK üzerinden sağlık hizmeti alamayacaklar. Sağlık hizmeti alabilmek için prim borçlarını kapatmaları gerekecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 16.01.2025 - 06:58 Güncelleme: 16.01.2025 - 06:58
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        Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 60 günden fazla prim borcu bulunan BAĞ-KUR’lular ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler SGK üzerinden sağlık hizmeti alamazlar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayıp eşi ya da anne babası bakmakla yükümlü olmayanlar 2012 yılından beri zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) kapsamına alınıyor. Bunlardan, hane içinde fert başına geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olanların primlerini kendileri ödemeleri gerekiyor. GSS primini kendisi ödemesi gerektiği halde ödemeyen kişiler de SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyorlar.

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        GEÇİCİ OLARAK SAĞLIK HİZMETİ ALMA HAKKI TANINDI

        Kanuna göre her ne kadar prim borcu bulunanlar SGK üzerinden sağlık hizmeti alamıyorsa da vatandaşlar mağdur olmasın diye uzun süredir geçici düzenlemelerle prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanmalarına olanak sağlandı. GSS ve BAĞ-KUR prim borcu bulunan vatandaşların devlete ait hastaneler ile devlete ait üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alması için her yıl düzenleme yapıldı. En son 2023 yılı aralık ayında çıkartılan Cumhurbaşkanı Kararı ile prim borcu bulunan vatandaşlar için hastanelerden yararlanma süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı. Son uzatma kararını dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Aralık 2023 tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Koca söz konusu mesajında, “Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile üniversite hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır” dedi.

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        2025 YILINDA UZATILMADI

        Prim borcu bulunanların SGK üzerinden 2025 yılında sağlık hizmeti alabilmesi için herhangi bir uzatma kararı alınmadı. Bu konudaki kararnamelerin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildiği bildirildi.

        Uzatma kararı alınmadığı takdirde prim borcu bulunanlar bundan böyle SGK üzerinden hastanelerde sağlık hizmeti alamayacaklar. Sağlık hizmeti alabilmeleri için birikmiş prim borçlarını kapatmaları gerekecek.

        TESK YENİDEN UZATMA İSTİYOR

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, prim borcu olan esnafın yanı sıra bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin de sağlık hizmeti alamadıklarını vurguladı. BAĞ-KUR’luların emekli olmak için prim borçlarını kapatmak zorunda kaldıklarını, borcu önünde sonunda mutlaka ödediklerini ama zamanında prim yatırmakta zorluk çekip geciktirdiği zaman olamadığı muayenenin ve almadığı ilacın bedelini faiziyle geri ödemek zorunda kaldığını söyledi. Palandöken, “Sayın Cumhurbaşkanımız yapılandırmaya ve sürenin uzatılmasına imkan sağlıyordu fakat yeni yıl itibarıyla artık uzatma yapılmıyor. Bizim ricamız, bu sürenin bir yıl daha uzatılması” dedi.

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        Palandöken, sözlerini şöyle sürdürdü:

        “İşveren primini yatırsın yatırmasın SSK’lı işçi sağlık hizmeti alıyor ama BAĞ-KUR’da öyle bir şey yok. Ya yeni bir yapılandırma süreci başlatılmalı ya da sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi uzatılmalı. Devlet yeşil kartlıya bakıyor, yabancı ülkelerden gelmiş insanlara bakıyor ama işi bozulduğu için veya çeşitli nedenlerle primi yatıramayan kişilere bakmıyor. Hastanede muayene olamıyor, eczaneye gittiğinde ilaç alamıyor. Sosyal devlette devletin herkese bakma zorunluluğu var. Vergi mükellefi olup acze düştüğü için primini ödeyemeyenler acilde kalıyor. Kendi nam ve hesabına çalışan sadece esnaf değil doktor var, avukatlar var, ticaret odaları var. İnsan bugün zengin yarın fakir, herkes bu duruma düşebilir.”

        ON YIL ÖNCEKİ GSS PRİM BORCU SİLİNDİ

        GSS primini kendisi ödemek zorunda olanlar 2025 yılında aylık 780,17 TL prim ödeyecekler. Ödeme gücü olmayanların primleri devlet tarafından karşılanıyor.

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        Ödeme gücü olmadığının tespiti için gelir testi yaptırmak gerekiyor. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir brüt asgari ücretin 3’te 1’inden az çıkarsa prim istenmiyor. Ancak, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için gelir testi yapılmadan önce doğan borçların kapatılması gerekiyor.

        Öte yandan, aralık ayında kabul edilen kanunla 1 Ocak 2015 tarihinden öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçları cezalarıyla birlikte silindi. 1 Ocak 2015 ve sonrasında tahakkuk etmiş prim borçları ise silinmedi.

        Önceki yıllarda çıkartılan yapılandırma kanunlarında GSS prim borçlarının anaparasını ödeyenlerin gecikme faiz ve cezaları silinmişti. En son yapılandırma kanunu 2023 yılında çıkartıldı.

        BEYAZ SAYFA İÇİN YAPILANDIRMA KANUNU ÇIKARTILMALI

        Uzun süredir devam eden prim borcu bulunan vatandaşlara tanınan SGK üzerinden sağlık hizmetinden yararlanma hakkında artık uzatmaya gidilmeyecek ise beyaz sayfa açmak için fırsat tanınmalı. Gerek BAĞ-KUR prim borçları, gerekse GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak ödenmesi konusunda yeni bir yapılandırma yasası çıkartılmalıdır.

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        #GSS primi
        #BAĞ-KUR primi
        #prim borcu
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        #Sağlık Bakanlığı
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