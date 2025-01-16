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        Haberler Yaşam İstanbul'un en romantik durağı: Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        İstanbul'un en romantik durağı: Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?

        Ayrılık çoğu zaman hüzünle beraber anılır. Fakat İstanbul'un tarihi dokularından biri olan Ayrılık Çeşmesi, bu hüznü çok daha derin bir anlamla taşıyor. Osmanlı'dan Bizans'a kadar pek çok vedaya şahitlik eden bu çeşme, hem mimarisiyle hem de hikayesiyle İstanbul'un unutulmaz duraklarından biri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 07:30 Güncelleme: 16.01.2025 - 07:30
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        Ayrılık Çeşmesi, İstanbul’un Kadıköy semtinde yer alan ve adıyla insanın içini hüzünle dolduran özel bir tarihi yapıdır. Marmaray ve metro duraklarının yanında yer alması sebebiyle çoğu İstanbullunun güzergahında bulunan bu çeşmenin tarihi 17. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor.

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        Kayıtlara göre, Kızlarağası Gazanfer Ağa tarafından bir namazgâhla birlikte yaptırılan bu eser, çeşitli tarihlerde tamir edilerek günümüze kadar ulaşmıştır

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        OSMANLI’DAN BİZANS’A: BİR VEDA NOKTASI

        Ayrılık Çeşmesi sadece Osmanlı askerlerinin sefere çıkarken toplanma noktalarından biri olmamış, aynı zamanda Bizans döneminde de savaşçıların ayrıldığı bir mekan olmuştur.

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        Osmanlı padişahlarının önce Bağdat Caddesi’ni oluşturan Bağdat Yolu’ndan sefere çıkmak üzere toplandıkları yer olarak bilinen bu çeşme, sadece askerlerin değil hacı adaylarının da Mekke yolculuğuna çıkış noktalarından biri olmuştur.

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        MİMARİSİ VE SANAT DEĞERİ

        Ayrılık Çeşmesi, mimarisiyle de dikkat çeker. Küfeki taşından yapılan çeşmenin taştan yontulmuş saçağı ve tomurcuk detayları, o dönemin sanat anlayışını gözler önüne serer. Kemer yapısı ve işçiliğiyle benzerleri arasında özel bir yere sahip olan bu çeşme, geçmişten bugünü gösteren bir sanat eseri niteliği taşır.

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        DÖNEMSEL TAMİRLER VE DEĞİŞİMLER

        1741 yılında Kızlarağası Ahmet Ağa tarafından, 1921-1922 yıllarında ise Sultan V. Mehmed’in torunu Dürriye Sultan’ın isteğiyle tamir edilen çeşme, zaman zaman yenilenmiştir. Bu onarımlar, çeşmenin tarihi dokusunu koruyarak günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.

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