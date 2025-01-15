Galatasaray'dan stoper hamlesi! Diego Carlos...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için Diego Carlos'u gündemine aldığını duyurdu.
Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da gündem transfer...
Sarı-kırmızılılarda kadroya yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin takımdan ayrılması halinde ise bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalara başladı.
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Cimbom, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u gündemine aldı.
Galatasaray'ın bu transfer için İngiliz kulübü ile temaslara başladığı belirtildi.
BU SEZON 17 MAÇTA OYNADI
Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı Diego Carlos, bu sezon Aston Villa formasıyla 17 maçta 1403 dakika sahada kaldı.