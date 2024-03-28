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        Haberler Gündem Güncel Çember-15 operasyonu: 2 bin 840 firari yakalandı

        Son dakika haberi Çember-15 operasyonu: 2 bin 840 firari yakalandı

        81 ilde, aranan kişilere yönelik 4 gündür devam eden Çember-15 operasyonunda 2 bin 840 firari yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarına ilişkin paylaşımında, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 14:56 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:08
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        Çember-15 operasyonu: 2 bin 840 firari yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde, 4 gündür devam eden aranan kişilere yönelik düzenlenen Çember-15 operasyonlarında 2 bin 840 firarinin yakalandığını duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarına ilişkin paylaşımında, yakalananların 442'sinin hırsızlıktan, 250'sinin dolandırıcılıktan, 103'nün yağmadan, 22'sinin adam öldürmeden, 67'sinin cinsel suçlardan, 450'sinin narkotikten, 45'inin terörden, 297'sinin ise diğer suçlardan arandığı bilgisini aktardı.

        Yerlikaya "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        #operasyon
        #Ali Yerlikaya
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