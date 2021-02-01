Geçen hafta Elon Musk'ın Twitter profiline #bitcoin ibaresini yerleştirmesiyle 38 bin doları zorlayan Bitcoin bu seviyede uzun süre tutunamadı. Bitcoin yeni haftaya 33.800 dolar civarında başladı.

Son günlerde yeniden popüler olan Dogecoin ise cumartesi günü yaşadığı sert kaybın ardından yeniden hızlı bir yükselişe geçti. Reddit'te SatoshiStreetBets isimli alt forumda kullanıcıların organize olarak kripto paranın GameStop'u yapmaya çalıştığı Dogecoin son 24 saatte yüzde 49 yükseldi. Bu yükselişe rağmen cuma günkü zirvesinin hala yaklaşık yüzde 45 altında seyrediyor. Dogecoin'deki bu olağanüstü oynaklığın bu hafta da devamm etmesi bekleniyor.

ASYA'DAN ALIMLAR RIPPLE'IN YÜKSELİŞİNDE ETKİLİ

Kripto para piyasasında bir başka dikkay çeken yükseliş ise Ripple'da yaşanıyor. ABD'de SEC'in açtığı soruşturma sonrası kasım ve aralıkta büyük kayıplar yaşayan Ripple dolar bazında son 24 saatte yüzde 44 yükseldi. Haftalık yükselişi de böylece yüzde 110'a yaklaştı.

Bu yükselişte söz konusu soruşturmanın büyük sonuçları olmayacağına dair artan inanç etkili oldu. Bunun yanında Çin sosyal medyasında Ripple özellikle son 3 gündür çok konuşulmaya başlandı. Ripple'ın bu haftaki yükselişinde Asyalı yatırımcıların yaptığı alımların etkili olduğu düşünülüyor.

Ethereum ise son 24 saatte yüzde 2.3'lük kayıp yaşasa da 1.325 dolarla, 1.300 dolarlık kritik seviyenin üzerindeki seyrini sürdürüyor.