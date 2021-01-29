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HaberlerParaSon dakika! Elon Musk GameStop ve Dogecoin'in ardından Bitcoin'i de uçurdu
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Elon Musk GameStop ve Dogecoin'in ardından Bitcoin'i de uçurdu

Dün köpek temalı bir dergi kapağı paylaşarak Dogecoin'in değerinin katlanmasına katkıda bulunan Elon Musk bugün de Bitcoin'de doping etkisi yarattı. Elon Musk Twitter profiline #bitcoin ibaresini ekleyince dünyanın en büyük kripto parasının değeri 32.194 dolardan 37.000 doların üzerine tırmandı. Musk daha önce de GameStop kapışmasında küçük yatırımcıdan yana tavır almıştı

Son dakika! Elon Musk GameStop ve Dogecoin'in ardından Bitcoin'i de uçurdu

2017-2018 yıllarını hatırlayan Bitcoin yatırımcıları son haftalarda gergin bir bekleyiş içerisindeydi. 2017 sonunda Bitcoin 20.000 dolara yürürken trene atlayan yatırımcılar 2018'de gelen düşüşle önemli zararlar elde etmişti.

2020 sonunda da hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin 8 Ocak 2021'de 41.900 doları aşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı. Ancak bu zirvenin ardından gelen k3ar satışları ve doların güçlenmesiyle 40 bin dolarlık kritik seviyenin üzerinde tutunamadı. Hatta iki gün önce bir süreliğine 30.000 doların altını gördü.

Bu hareket uzun süreli Bitcoin yatırımcısında 2018'de olduğu gibi, yine uzun süreli bir ayı piyasasına girilmiş olabileceği korkusunu başlattı. Dün yeniden 30.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin asıl yükselişini ise bugün kaydetti.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 18 yükselişle 37.000 doların üzerine çıktı. Bu yükselişte piyasa dinamiklerinden çok tek bir isim etkili oldu: Elon Musk. SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk 43.8 milyon takipçili Twitter hesabının profiline #bitcoin ibaresini yerleştirdi. Bu esnada 32.194 dolar civarında olan Bitcoin çok hızlı bir şekilde 37.599 dolara tırmandı. Dünyanın en zengin insanının verdiği bu destek yatırımcının Bitcoin'e olan güvenini tazeledi.

Bu arada #Bitcoin hashtagi Türkiye'de de ilk sıradan TT oldu.

GAMESTOP'A SAHİP ÇIKTI

Bu son günlerde Elon Musk'ın farklı piyasalarda hareketlilik yaratan 3. tweeti oldu. Musk daha önce GameStop hisseleriyle ilgili olarak Reddit'teki WallStreetBets sayfasını 'Gamestonk' mesajıyla paylaşarak hedge fonlarıyla küçük yatırımcı arasındaki mücadelede küçük yatırımcıdan yana tavır aldı. Bu tweet üzerine hissede yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

Dün ise yine Reddit'te SatoshiStreetBets isimli alt forumdaki üyelerin kripto para Dogecoin'i yükseltmek için organize bir çaba göstermesi üzerine Elon Musk'tan bu harekete destek veren bir gönderme geldi. Elon Musk 'Dogue' isimli mizahi amaçla hazırlanmış bir dergi kapağı paylaştı. Bu paylaşım Musk'ın Dogecoin'e desteği olarak kabul edilince kripto para uçuşa geçti. TSİ 15.00 itibarıyla Dogecoin'deki günlük yükseliş yüzde 280 oldu.

Elon Musk genel olarak küçük yatırımcıların yatırım yaptığı araçlara sosyal medya üzerinden destek olarak popülaritesini bir hayli artırıyor. Bill Gates, Jeff Bezos gibi milyarderlere özelliklede sosyal medyada her gün nefret dolu sözler edilirken 181 milyar dolarlık servetin sahibi Elon Musk hayran kitlesini her gün genişletiyor.

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