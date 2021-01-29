Küresel piyasalarda GameStop hissesi son günlerin odak noktası olurken kripto para piyasasında ise Dogecoin fırtınası esiyor. Dogecoin son 24 saatte dolar karşısında yüzde 422 yükseldi.

Bu yükselişin hikayesi GameStop hissesindeki artışla benzer unsurlar barındırıyor. GameStop hissesi büyük sayılardaki küçük yatırımcının WallStreetBets isimli Reddit alt forumunda organize olup alım yapmasıyla sert bir yükseliş kaydetmişti.

SatoshiStreetBets isimli Reddit alt forumunun üyeleri de aldıkları ilhamla Dogecoin'i kripto paraların GameStop'u yapmaya karar verdi.

Normalde kripto paralar teknolojik üstünlükleriyle yatırımcıları 'tavlamaya' çalışır. Kripto para geliştiricileri, en hızlı, en az merkeziyetçi veya en az enerji tüketen paralar geliştirmeye çalışır. Reddit kullanıcılarının Dogecoin'i tercih etmesinin nedeni ise herhangi bir önemli teknolojik avantaj vaat etmemesi.

2013 yılında yaratılan Dogecoin ismini de logosunu da o dönem (ve hala) popüler olan Shiba Inu cinsi bir köpeğin resminden alıyor. Dogecoin yaratıcıları Bitcoin'e bir alternatif sunmak istediklerini söylese de başından bu yana işin mizahi kısmı yatırımcıları çeken özelliği oldu.

STELLAR YÜZDE 33 YÜKSELDİ

İşte SatoshiStreetBets üyeleri de tam bu sebeple Dogecoin'i yükseltmeyi seçti. Organize olan yatırımcılar GameStop'ta olduğu gibi bir anlamda güçlerini göstermek istedi.

Dogecoin'de bunlar yaşanırken, Bitcoin de son 24 saatte yüzde 4.4 değerlenerek 32 bin 600 doların üzerine tırmandı. Ethereum da Yüzde 2 yükselişle 1.300 doların üzerine çıktı. Piyasa değeri bakımından ilk 20'de bulunan kripto paralar arasında dikkat çeken bir diğer yükseliş ise yüzde 33 ile Stellar'da (XLM) yaşandı.