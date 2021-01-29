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GameStop hisselerine yasak geldi, yatırımcı isyan etti

GameStop kapışmasında yeni perde açıldı. Başta Robinhood olmak üzere küçük yatırımcının kullandığı borsa uygulamaları GameStop hisselerinin alımını blokladı. Satımını ise serbest bırakmaya devam etti. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez bunun üzerine Robinhood hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu. Bu çağrıya en önemli destek Elon Musk'tan geldi. Küçük yatırımcılar ise vakit kaybetmeden piyasa manipülasyonu iddiasıyla Robinhood hakkında mahkemeye şikayet dilekçesi verdi. Twitch Kurucusu Justin Kan ise Robinhood'un en büyük yatırımcısı olan Citadel'in yasak kararından önce GameStop hisselerini açığa sattığını iddia etti

Son dakika: GameStop hisselerine yasak geldi, yatırımcı ayaklandı

Hedge fonları ile Reddit'te organize olan küçük yatırımcılar arasındaki 'GameStop' savaşı bugün ABD piyasalarında eşi görülmemiş olaylara sahne olmasına yol açıyor.

Wall Street'in büyük hedge fonlarının hisselerini açığa sattığı GameStop'un değerinin daha fazla olması gerektiğini düşünen Reddit kullanıcıları yaklaşık 2 hafta önce bu şirketin hisselerini alarak yükseltmeye başladı. Wallstreetbets isimli Reddit alt forumunda organize olan küçük yatırımcılar için kısa sürede bu bahis basit bir yatırımdan hedge fonlarını köşeye sıkıştırma, hatta iflas ettirme amacı güden bir inatlaşmaya dönüştü.

Böylece 12 Ocak'ta yaklaşık 20 dolar olan hisselerin değeri dün 347.5 dolara kadar yükseldi. Hedge fonlarının kısa pozisyonlarından şu ana kadar ne kadar zarar ettiği tam bilinmese de sadece Melvin Capital isimli fon CNBC'in bildirdiğine göre ayakta kalabilmek için yatırımcılardan ek 3 milyar dolar almak zorunda kaldı.

Yaklaşık 2 milyon üyesi bulunan Wallstreetbets bugün de GameStop hisselerini almaya devam etmek üzere organize olmuştu. Ancak buradaki küçük yatırımcılar büyük bir engelle karşılaştı. Yatırımcıların hisse ve opsiyon alım-satımı için yoğun olarak kullandığı Robinhood, Webull gibi uygulamalar platformları üzerinden GameStop hissesi alımlarını durdurdu. Bu esnada hisselerde 126 ila 502 dolar arasında olağanüstü bir dalgalanma yaşandı.

ALMAK YASAK SATMAK SERBEST

ABD'nin en popüler borsa uygulaması Robinhood garip bir şekilde hissenin alımını yasaklarken satımına bir kısıt getirmedi. Bunun üzerine Reddit ve sosyal medyada bu uygulamaya karşı büyük bir tepki doğdu. Wallstreetbets üyeleri hızlı bir şekilde aşağıdakine benzer dilekçeler hazırlayarak Robinhood'a dava açılması için dilekçe verdi. Söz konusu dilekçelerde Robihood'un GameStop'a getirdiği yasakla açık piyasayı manipüle ettiğini ifade etti.

Doğan bu büyük tepkiye ABD'li siyasetçiler de kayıtsız kalamadı. Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) konuyla ilgili kongrede bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. AOC konuyla ilgili tweetinde "Bu kabul edilemez. Hedge fonları özgürce istedikleri gibi hisse alıp satarken Robinhood uygulamasının yatırımcıların hisse alımını bloklama kararıyla ilgili daha çok şey bilmemiz gerekiyor. Finansal Hizmetler Komitesi üyesi olarak gerekirse bir soruşturma açılmasını destekliyorum" dedi.

AOC'nin bu mesajına destek verenlerden birisi ise Tesla ve SpaceX Kurucusu Elon Musk oldu. Elon Musk söz konusu tweete "Kesinlikle" şeklinde cevap verdi.

Elon Musk daha önce detaylı bir yorumda bulunmasa da Walstreetbets sayfasının linkini paylaşarak "Gamestonks" tweetini atmıştı. Bu Musk'ın hedge fonlarına karşı küçük yatırımcılardan yana tavır aldığı şeklinde yorumlandı.

BEYAZ SARAY TAKİPTE

Demokrat temsilcinin soruşturma çağrısına Cumhuriyetçi Parti'den de destek geldi. Cruz AOC'nin tweetine "Tamamen katılıyorum" yorumunda bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise Başkan Biden'ın ekonomi ekibinin konuyu takip ettiğini söyledi ancak konuyla ilgili başka bir yorumda bulunmayacağını ifade etti.

Bu arada Robinhood'un en büyük yatırımcısı olan yatırım fonu Citadel'le ilgili farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı. Citadel, GameStop açığa satışları yüzünden iflasın eşiğine gelen Melvin Capital'a likidite sağlayarak çeşitli dedikoduların yayılmasına yol açmıştı.

'DOĞRUYSA HAPSE GİRMELİLER'

Şimdi ise Citadel'in Robinhood'da GameStop alımı yasaklanmadan önce firmanın hisselerini açığa sattığı iddia edildi. Söz konusu iddia Twitch ve Justin.Tv'nin kurucusu teknoloji dünyasının bilinen isimlerinden Justin Kan'dan geldi. Kan aldığı bu bilgiyi takipçileriyle paylaşırken "Eğer bu doğruysa (Citadel Kurucusu) Ken Griffin ve Robinhood kurucuları hapse girmeli" dedi.

Kan bunun yanında 'cesur Robinhood çalışanlarını' konuyla ilgili bildiklerini aktarmaya davet etti.

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