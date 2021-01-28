ABD borsaları son haftalarda küçük yatırımcılarla Wall Street fonlarının eşi görülmemiş bir savaşına sahne oluyor. Bu savaşın odağında yer alan şirket ise GameStop...

Dünya genelinde oyunseverlerin artık oyunları dijital olarak satmaya başlamasıyla oyun satan perakende zinciri GameStop'un satışları son yıllarda düşmeye başladı. Bunun üzerine 2020 sonunda önemli Wall Street hedge fonları bu şirketin hisselerini açığa satmaya, yani hisselerin değer kaybedeceğine oynamaya başladı.

Buna karşılık Reddit alt forumu olan Wallstreetbets'teki kullanıcılar ise koronavirüs sebebiyle insanların artık evde daha çok vakit geçirmesi sebebiyle daha çok oyun oynadığını dolayısıyla GameStop'un piyasa değerinin daha yüksek olması gerektiğini savundu.

Küçük yatırımcının organize alımlarıyla 2020 yılını 18.84 dolardan kapatan GameStop hisseleri, 21 Ocak'ta 43 dolara yükseldi. Bunun üzerine Wall Street'in bilinen isimleri gerek sosyal medya hesaplarından gerekse CNBC, Bloomberg gibi mecralardan GamStop hisselerinin şiştiğini söylemeye başladı. Açığa satış firması Citron Research'ün sosyal medya üzerinden 40 dolara GameStop hisseleri alanları 'enayi' olarak nitelemesi ise küçük yatırımcı için bardağı taşıran son damla oldu.

Alımlarını hızlandıran küçük yatırımcılar sayesinde GameStop hisseleri dün itibarıyla 347.5 dolara yükseldi. Yani 2021 yılında şu ana kadar yüzde 1744 yükseldi. Wall Street ile Reddit kullanıcıları arasındaki savaşta kazanan şimdilik kullanıcılar gibi görünüyor. Ancak bu inatlaşmanın tarafı olmasa da yükselişin en büyük kazananlarından birisi Michael Burry oldu.

2015'TE DÜNYACA ÜNE KAVUŞTU

Michael Burry, herkesten önce 2008 emlak balonunun patlayacağını tahmin ederek bu öngörüye uygun olarak milyarlarca dolar yatırım yapmış ve krizin en büyük kazananlarından birisi olmuştu. 2015 yapımı 'The Big Short' filminde Christian Bale tarafından canlandırılmasıyla Burry, tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline geldi.

Burry, varlık yönetim şirketi Scion Asset Management aracılığıyla geçtiğimiz yıl 2-4 dolar aralığında GameStop hissesi satın aldı. Alımlara tam olarak ne kadar harcadığı bilinmiyor. Ancak resmi kayıtlara göre geçtiğimiz yılın eylül ayı sonunda Burry'nin yaklaşık 17 milyon dolarlık 1.7 milyon hissesi bulunuyordu. Söz konusu hisselerin dün itibarıyla toplam değeri ise 590.75 milyon dolara ulaştı. Yani 'dahi yatırımcı' GameStop hisselerinden yaklaşık 4 ayda yüzde 3375 getiri elde etti.

Tabii Michael Burry, bu alımı yaptığında şirketin yönetiminde yapılan değişikliklerle yükselişe geçeceğini öngörmüştü. Hatta şirket yönetimine hisse geri alımını durdurmalarının da yer aldığı bir dizi tavsiye içeren bir mektup yazmıştı. Muhtemelen GameStop'un dev yatırımcılarla küçük yatırımcılar arasında bir savaşa neden olacağını tahmin etmiyordu. Yine de 2008 yılında olduğu gibi Wall Street'in aksi yönünde bir pozisyon alarak servetine servet katmayı başardı.