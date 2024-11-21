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        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Alanya'da muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı

        Alanya'da serada muz taşımada kullanılan raylı sistemde kasanın bağlı olduğu halat koptu. Beton zemine çarpan kasadaki 4 işçiden 2'si hayatını kaybetti, 2'si yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 03:08 Güncelleme: 21.11.2024 - 03:12
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        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde serada muz taşımada kullanılan raylı sisteme ait kasanın halatının kopması sonucu meydana gelen kazada işçiler Suriye uyruklu Muhammed El Çeker (35) olay yerinde, Mevlüt Tokaç (39) ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 2 işçi de tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 16.00 sıralarında İmamlı Mahallesi'nde bulunan muz serasında meydana geldi. Serada çalışan Suriye uyruklu Muhammed El Çeker ve Yusuf El Yusuf ile Mevlüt Tokaç ve Ahmet Okyanus (57), seranın içinde ürünlerin taşınması için kullanılan raylı sistemin kasasına topladıkları muzları yükledi ve kendileri de kasaya bindi.

        KASANIN BAĞLI OLDUĞU HALAT KOPTU

        Muzları seranın dışındaki alana götürmek isteyen 4 işçinin bulunduğu kasa rampa aşağı hareket ettiği sırada bağlı olduğu halat koptu. Hızla aşağı doğru inerken beton zemine çarpan kasadaki 4 işçi çevreye savruldu.

        BİRİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammed El Çeker'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çeker'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.

        Mevlüt Tokaç, Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf ise ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Mevlüt Tokaç tedaviye alındığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Ağır yaralanan Ahmet Okyanus ve Yusuf El Yusuf'un ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

        2 SERA YETKİLİSİ GÖZALTINDA

        Olayın ardından jandarma ekipleri serada incelemelerde bulundu. Kazanın neden meydana geldiğini belirlemek amacıyla detaylı soruşturma başlatıldı. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda, seranın yetkililerinden H.K. (53) ve M.D. (42) gözaltına alındı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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