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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT! Son dakika: Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var! - 21 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni yağışlı havanın etkisi altına girdi. 49 il için sarı kodlu uyarı verilirken; Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağmur bekleniyor. Yağışların; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli poyraz, iç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 07:44 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:32
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        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis çevreleri ile Erzurum ve Erzincan'ın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Tunceli, Bingöl, Muş'un yüksek kesimleri ile Erzincan ve Erzurum'un güneyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal! Haberi Görüntüle
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        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 17°

        İzmir

        Yağmurlu 21°

        Antalya

        Bulutlu 16°

        Trabzon

        Güneşli 22°

        Bursa

        Yağmurlu 18°

        Adana

        Yağmurlu 20°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 16°

        Gaziantep

        Yağmurlu 15°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklıklarının Marmara'nın batısında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege’de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        Meteoroloji, 49 il için sarı kodlu uyarı yayınladı
        Meteoroloji, 49 il için sarı kodlu uyarı yayınladı

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, güney ve güneybatı, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Ege’de kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
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