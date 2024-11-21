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        Haberler Gündem Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!

        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!

        Marmara'da, şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İDO ve BUDO'nun yanı sıra Şehir Hatları A.Ş. de birçok seferinin iptal edildiğini duyurdu. İşte iptal edilen deniz seferleri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.11.2024 - 07:27 Güncelleme: 21.11.2024 - 07:43
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        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
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        Marmara'da, şiddetli lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksama yaşanıyor. Şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO seferleri öğlene kadar karşılıklı olarak iptal edildi.

        BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLERİ AÇIKLADI

        Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) 8 seferi, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

        ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ İPTAL

        Şehir Hatları seferlerine de hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Şehir Hatları A.Ş., iptal edilen seferleri şöyle sıraladı:

        "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır."

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