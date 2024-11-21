Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü | Son dakika haberleri

Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü | Son dakika haberleri

Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü Konya'da galericilik yapan kişi, işyerine gelen husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Aynı iş yerinde daha önce bir mimarlık ofisinin bulunduğu ve mayıs ayında bir mimarın öldürüldüğü ortaya çıktı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.11.2024 - 00:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:50 facebook

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