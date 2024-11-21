Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
Konya'da galericilik yapan kişi, işyerine gelen husumetlileri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Aynı iş yerinde daha önce bir mimarlık ofisinin bulunduğu ve mayıs ayında bir mimarın öldürüldüğü ortaya çıktı
Konya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak'ta galericilik yapan Muhammet P. ile işyerine gelen husumetlileri arasında kavga çıktı.
KURTARILAMADIFotoğraf: DHA
AA'nın haberine göre; silahla vurulan Muhammet P. ağır yaralandı. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
AYNI İŞ YERİNDE DAHA ÖNCE BİR MİMAR ÖLDÜRÜLMÜŞTÜFotoğraf: AA
Öte yandan aynı iş yerinde daha önce bir mimarlık ofisi bulunduğu ve mayıs ayında mimar Necati Şadi Kılıç'ın da aynı dükkanda öldürüldüğü öğrenildi.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.