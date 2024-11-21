Bitcoin'de yeni zirve: 100 bin dolar sınırına yaklaştı ABD'de başkanlık seçimini Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanmasının ardından kripto paralarda başlayan yükseliş trendi devam ediyor. Bitcoin fiyatı ilk kez 97 bin doları aşarak yeni bir rekor kırdı. Böylelikle Bitcoin 100 bin dolar sınırına bir adım daha yaklaşmış oldu

Habertürk Giriş: 21.11.2024 - 08:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:07 facebook

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