Kasasında 195 milyar dolar var

Wall Street fonları ile Reddit'te WallStreetBets isimli sayfada organize olan küçük yatırımcılar arasındaki savaş bugün de tüm hızıyla sürüyor.

Oyun ve bilgisayar parçaları satan perakende zinciri GameStop, Wall Street'in büyük hedge fonları tarafından adeta 'ölü şirket' ilan edilmişti. 2020 sonunda GameStop hisseleri en fazla açığa satılan, yani düşeceğine oynanan hisseler arasındaydı. Ancak Reddit'te toplanan küçük yatırımcılar şirketin değerinin altında olduğu inancı ve fonları zarara uğratma amacıyla bu şirkete yatırım yapmaya başladı.

Küçük yatırımcının organize alımlarıyla 2020 yılın 18.84 dolardan kapatan GameStop hisseleri dün 347.5 dolara yükseldi. Bu esnada Wall Street'in büyük isimleri sık sık yapılanın ne kadar 'saçma' olduğunu söyledi. Hatta açığa satış firması Citron Research 40 dolardan hisseyi alanlara 'enayi' dedi. Küçük yatırımcının inadı ise Wall Street'in milyarlarca dolarlık fonlarının büyük zararlar etmesine yol açtı.

UYGULAMALAR MÜDAHALE ETTİ

Bugün açılış öncesi işlemlerde ise olağandışı hareketler yaşandı.

Açılış öncesinde GameStop hisseleri 502 dolara kadar yükseldi. Sonra bir anda 263 dolara kadar geriledi. Bunun nedeni kısa bir süre içinde anlaşıldı. Başta Robinhood olmak üzere küçük yatırımcıların hisse ve opsiyon alım satımı yaptığı uygulamalar GameStop hissesinin alımlarını bloklamaya başladı.

Ancak küçük yatırımcılar Reddit'teki motivasyon mesajları eşliğinde alımlarını sürdürdü. TSİ 18.05'te GameStop hisseleri 469 dolara kadar yükseldi. Ancak buradan yine sert bir düşüşe geçti.

TSİ 18.20 itibarıyla hisseler 369 dolara geriledi. Buradan gelen alımlarla TSİ 18.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 13 artışla 292 dolara çıktı. Ardından yaklaşık 40 dakika içinde 132 dolara kadar düştü. Günlük düşüş yüzde 62'yi buldu.

Reddit'te kullanıcılar hissede hala alım yapamadıklarını ifade ederek isyan etti.