Kenan Butakın kbutakin@haberturk.com

Türkiye iki hafta önce korkunç bir kazaya sahne oldu. İstanbul’da Kilyos açıklarında meydana gelen olayda, ‘Dursun Ali Coşkun’ isimli Türk balıkçı teknesi ile Rusya bayraklı ‘Glard-2’ adlı kimyasal madde taşıyan bir gemi çarpıştı. Kazada Türk balıkçı teknesinin kaptanı Fatih Coşkun, gemici Dursun Ali Coşkun ve işçi olarak çalışan Annageldi Boriyev kurtarılırken, Yalçın Coşkun, İlyas Tomaç ve Gegench Ovliyagülliev adlı denizciler ise kayboldu.

İKİ DENİZCİ HÂLÂ ARANIYOR

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bugüne kadar sürdürdüğü çalışmalarda ise Gegench Ovliyagülliev’in cesedine ulaşılırken, diğer iki denizciyi arama çalışmaları da sürüyor.

Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, olayla ilgili de önemli gelişmeler yaşandığı ortaya çıktı.

TİCARET MAHKEMESİNE BAŞVURDULAR

Habertürk’ün ulaştığı bilgilere göre, Rostov’dan İzmir’e doğru hareket eden ‘Glard-2’ adlı Rus gemisi kaza yaptıktan sonra ‘uğraksız seyir bildirimini’ bozduğu için Türkeli Demir Bölgesi’nde demirledi. Bu sırada ise ‘Dursun Ali Coşkun’ gemisinin müşterek sahipleri olan Dursun Ali Coşkun ve Fatih Coşkun, Denizcilik İhtisas Mahkemesi sıfatı da taşıyan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruda ise ‘Glard-2’ gemisi için ihtiyati haciz kararı alınması talep edildi.

KAPTAN RAPORU: UYARI VERMEYİP ÇARPTILAR

Türk gemiciler, saat 06.10 sularında balık avlamak üzere seyir halinde iken ‘Glard-2’ adlı geminin kendilerine sancak tarafından çarparak gemilerinin sürüklendiğini ve battığını kaydetti. Olay sırasında ise Rus gemisinin Türk gemisine manevra yapma fırsatı dahi bırakmadığı, hiçbir anons, ses ya da ışık işareti vermeden sancak kısmından çarparak tek başına çatmaya sebep olduğu iddia edildi. Bu hususun da Türk gemisinin kaptanı tarafından hazırlanan kaza raporunda da ifade edildiği vurgulandı.

‘ZARARIMIZ 5 MİLYON DOLAR’

Geminin çatma sebebiyle battığının kaydedildiği başvuruda, hem tekne hem de getireceği kazançtan mahrum kalındığı, bu kapsamda zarar tespit çalışmalarının halen sürdüğü ifade edildi. Teknenin batmasından kaynaklanan zararlar, gelir kayıpları ve gemi personelinin sorumluluk taleplerinin de dikkate alındığı başvuruda, toplam zararın da 5 milyon dolar olduğu belirtildi.

MAHKEMEDEN 500 BİN DOLARLIK TEDBİR

Türk gemiciler, İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, çarpma esnasında hiçbir zarar görmediği belirtilen Rus gemisi hakkında şimdilik 5 milyon dolar alacak için ihtiyati tedbir kararı alınmasını istedi. Mahkeme ise aldığı kararda talebin dayanağı olan zararların deniz alacağı olduğunu ve zarara sebebiyet veren gemi hakkında ihtiyati haciz talep etme hakkının doğduğunu kaydetti. Heyet, olayın hangi tarafın kusuru ile meydana geldiği ile talep eden tarafın zarar miktarının şu aşamada tam olarak belli olmadığını belirterek, Rus bayraklı gemi için 500 bin dolarlık ihtiyati haciz kararı verdi. Kararın ardından da Türkeli Demir Bölgesi’nde demirli bulunan ‘Glard-2’ isimli Rus gemisi de İzmir’e doğru yola çıktı.