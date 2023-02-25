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Melisa, enkazdan 133 saat sonra çıkmıştı! İşte onu hayatta tutan şey!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesiyle birlikte gittikleri Kahramanmaraş Elbistan'daki marketin enkazından 133 saat sonra kurtarılan 24 yaşındaki Melisa Ülkü'nün, satın aldıkları tek bir çikolata ile hayata tutunduğu ortaya çıktı

SON DAKİKA HABERİ: Melisa Ülkü, enkazdan 133 saat sonra çıkmıştı! İşte onu hayatta tutan şey!
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AA

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkazdan günler sonra çıkan depremzedeler, hayatta kalma hikayeleri ile de dikkati çekiyor.

TEK BİR ÇİKOLATA...

AA'da yer alan habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinden deprem bölgesine gönüllü giden hemşire Semra Türk'ün aktardığına göre, Elbistan'daki marketten 133 saat sonra sağ kurtarılan 24 yaşındaki Melisa Ülkü, 133 saat süreyle göçük altında dirençli kalmasını ikinci depremde aynı enkazda hayatını kaybeden annesinin marketten satın aldığı tek bir çikolataya borçlu.

ONU KURTARAN HEMŞİRE ANLATTI

Tüm Türkiye'nin kalbinin birlikte attığı, dualarıyla ekiplere destek verdiği uzun bir çalışma sonrası enkazdan 133 saat sonra sağ kurtarılan Melisa Ülkü, Elbistan'a yeniden umut oldu, yorgun ekiplere can verdi. Melisa'nın kurtarma operasyonunda UMKE gönüllüsü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Semra Türk de yer aldı.

"DEPREMİN ARDINDAN YOLA ÇIKTIK"

Deprem bölgesinde 12 gün boyunca hayat kurtarma operasyonlarında yer alan Türk, görev süresinin dolmasının ardından geldiği ilçede, depremi haber alır almaz ilk gün yola çıktıklarını söyledi.

Dahil olduğu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile ikinci gün sabahın erken saatlerinde kurtarma çalışmalarına başladıklarını aktaran Türk, bölgede yaşananlar karşısında etkilenmemenin mümkün olmadığını ifade etti.

MELİSA İLE DİYALOĞUNU ANLATTI

Olumsuzluklara rağmen kendilerini mutlu eden olayların da yaşandığını ifade eden Türk, "mucize" olarak nitelediği enkazdan 133 saat sonra sağ çıkarılan Melisa Ülkü ile aralarında geçen diyaloğu da şöyle anlattı:

"BİR ÇİKOLATAM VARDI ZAMANA AYIRIP YEDİM"

"Annesiyle beraber markette ikinci depreme yakalanmıştı. Annesi hayatını kaybetmişti. Kendisinde ise bir şey yoktu. O'na, 'Melisa, ne yaptın, nasıl yaşadın?' dediğimizde, 'Bir tane çikolatam vardı. Zamana yaydım.' demesi umutlarımızı daha da artırdı. Sadece bir çikolata ile hayatta kalmayı başaran Melisa, 'Enkazda, annemin bacaklarına masaj yaptım. Hani ölmesin diye, ama üçüncü günden sonra annemin sesi kesildi.' ifadeleri de bizleri üzmüştü. Ancak, O, bir mucizeydi. 'Melisa, sen bir mucizesin. Bunun farkında mısın? dediğimizde, 'Evet, ben farkındayım ve güçlüyüm', demişti. Gerçekten bir mucizeydi o" ifadelerini kullandı.

"MELİSA BİZİ ÇOK MOTİVE ETTİ"

Deprem bölgesinde yaşananlar karşısında etkilenmemenin mümkün olmadığını ifade eden Türk, "Yorgunduk, açtık. Uykusuzluk bizi yoruyordu ama mucizeler bizi ayakta tutuyordu. Kötü hastalar gelince biraz umutsuzluğa kapılıyorduk ama mesela Melisa geldi, altıncı günde. 'Melisa, sen bu kadar iyiysen, demek çok kişi gelecek, çok daha iyi olacak' düşüncesindeydik. Melisa, bizi motive etti, hem de çok büyük motive etti" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ETKİLENDİM"

Deprem bölgesinde insanlara 12 gün boyunca yardımda bulunduğu için kendisini mutlu hissettiğini kaydeden Türk, psikolojik olarak da çok etkilendiğini ifade etti. Artık hayatla ilgili önceliklerinin değiştiğini vurgulayan Türk, "Aile yapısına, aileye çok değer vermemiz gerektiğini, bazı şeylerin çok önemsiz ve sadece yaşantımızın çok önemli olduğunu, kızdığımız bazı şeylerin basitliğini, hayatta daha önemli şeyler olduğunu anladım" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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