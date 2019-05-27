Merkez Bankası, yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vadelerde 200 baz puan artmasını kararlaştırdı. Böylelikle piyasadan yaklaşık 4,2 milyar dolar çekilecek.
TCMB'den yapılan açıklama şöyle, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir.
Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir." denildi
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