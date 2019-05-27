Dolar/TL, geçen hafta 6 - 6.15 arasında iki yönlü dalgalanırken, haftayı dolar endeksindeki gerileme ve hafta başında 73 doları geçen petrol fiyatının 68 dolar seviyesine gerilemesiyle tüm gelişen ülke paralarına paralel, bir miktar gevşeyerek kapattı.

Öte yandan, Türkiye'nin risk primi (CDS) dolar/TL'nin 7 lira üzerini gördüğü 2018 eylül ayı seviyesi olan 520 puanı test etti.

değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL gerilerken, Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) priminde yüksek seyir sürüyor.

Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyeti olan CDS'lerde yaşanan artışta devam eden seçim süreci, bütçe açığının büyümesi, ABD ile ilişkiler, Merkez Bankası rezervlerine yönelik endişeler etkili olurken, dolar/TL'deki gevşeme de pozitif haberlere rağmen sınırlı kalıyor.

Borsa satıcılı seyir izlerken, yurtiçi yerleşiklerin 6 lira civarında döviz talebinin arttığı belirtiliyor.

27 Mayıs haftasına dolar/TL 6.0842 liradan başladı, euro ise 6.8260 lirada başladığı ve aşağı yönlü hareketle 6.07 ve 6.80 seviyesine indi. Bugün ABD ve İngiltere piyasaları kapalı olduğundan dalgalanmanın sınırlı olması beklenirken, AP seçimlerinin euro varlıklarla olumlu fiyatlandığı görüldü. Geçen hafta 1.1130 seviyesine inen euro/dolar paritesi haftaya 1.1210 düzeyinde başladı.

Piyasalarda S-400 alımı kaynaklı ABD ile ilişkilerdeki seyir yakından izleniyor. Geçen hafta, CNBC Washington'un Türkiye'ye S-400'ten vazgeçmesi ve ABD'den silah alması için iki hafta süre verdiğini, aksi halde Ankara'nın yaptırımlarla karşılaşacağını bildirmişti. Türkiye ise S-400 anlaşmasının bitmiş bir anlaşma olduğunda ısrarcı olurken, dışişleri kaynakları ABD'den kendilerine resmi bir bilgi gelmediğini yineledi.

Türkiye'de bu hafta açıklanacak veriler arasında 1. çeyrek büyüme rakamı ve dış ticaret açığı öne çıkıyor. Çin PMI, ABD büyüme ve Euro bölgesindeki enflasyon verileri izlenecek.