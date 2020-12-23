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Orhan Kural koronavirüse yenik düştü

Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybetti. Çevre bilinci ve gezi tutkusuyla da bilinen Kural, son gezisini ekim ayında Fransa ve Belçika'yı kapsayan bir programla yapmıştı. Kural, sosyal medyada "Pandemiye rağmen Fransa'dayım" başlığı ile paylaştığı bu seyahatinden yaklaşık 1.5 ay sonra koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisi 9 Aralık'tan bu yana yoğun bakımda olmak üzere sürdü. Acı haberin ardından ilk başsağlığı dileyen isimlerden biri de Kural'ın geçmişte dava açtığı Cem Yılmaz oldu

Son dakika! Orhan Kural koronavirüse yenik düştü
Orhan Kural koronavirüse yenik düştü
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Prof. Dr. Orhan Kural, 70 yaşında koronavirüse yenik düştü. Prof. Dr. Orhan Kural, koronavirüs nedeniyle 28 Kasım’da kaldırıldığı 9 Aralık’tan beri de yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

ORHAN KURAL KİMDİR?

1950 yılında İstanbul Nişantaşı’nda doğan Orhan Kural, 1969 yılında Kadıköy Maarif Koleji’ni (Bugünün Kadıköy Anadolu Lisesi) bitirdi. 1972 yılında İTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden “Maden Mühendisi” olarak mezun oldu.

​1972-1973 yılları arasında ABD Henry Krumb Bursunu kazanıp New York Columbia Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi yaptı.



1978 yılında İTÜ Maden Fakültesi'nde Kömür Kimyası dalında “Doktor” unvanı aldı.

​Almanya’da üç ayrı kentte (Mannheim, Rothenburg Odt, Lüneburg),toplam altı ay Goethe Enstitüsü’ne devam etti.

1981-82 yılları arasında DAAD bursu ile Aachen Teknik Üniversitesi’nde “Kömür Teknolojisi ve Briketleme” dalında çalışmalar yaptı. Çok sayıda Alman öğrencinin bitirme çalışmasını yönetti ve Alman öğrencilerle teknik gezilere çıktı.

​1982 yılında Venezuela Hükümeti’nin davetlisi olarak Maracaibo Kentinde "Kömür Teknolojisi Seminerine" bir ay süre ile “danışman” olarak katıldı.

Kural'ın hastaneden bir fotoğrafı.

​1989 Mayıs ayında İTÜ’de Profesör oldu. 2006 – 2007 yıllarında Bölüm Başkan Yardımcılığı yaptı.

2009 yılından itibaren üç dönem İTÜ Maden Fakültesi’nde Maden Mühendisliği Anabilim Dalı ve Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak görev aldı.

2019 Eylül’de İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi, 2018'de ise İstanbul Esenyurt Üniversi'nde öğretim görevlisi olarak katıldı.

193 ÜLKE GEZDİ, SERGİ AÇTI

Kural, farklı ülkeleri tanıttığı 17 gezi kitabı ve "Bu Kitap Başka" adlı anı kitabı hazırladı. Kural, matematik kitabını 2004'te yayınladı. Türkiye'nin değişik yerlerinde ve yurt dışında 42 kişisel fotoğraf sergisi açtı.

Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler, valilikler, belediyeler, sanayi kuruluşları, silahlı kuvvetler, polis meslek yüksekokulları, yurtlar, huzurevleri, hastaneler, halk eğitim merkezleri, müftülükler, siyasi parti merkezleri, değişik dernekler ve halka açık yerlerde 81 il ve ayrıca 60'a yakın ülkede çevre bilincine odaklanan 6 bine yakın konferans verdi.

Değişik kanallarda radyo ve televizyon programları hazırlayıp sunan Kural, 193 ülkeyi gezdi ve Nomadmania Sitesinde, dünyanın en gezgin insanları listesinde 48. sırada yer aldı.

Türkiye Gezginler Derneğinin kuruculuğunu üstlenen Kural, 2003'te Benin Fahri Konsolusluğu'na, 2013'te Vanuatu Fahri Konsolosluk Yardımcılığına atandı. Bine yakın ödül ve plaket sahibi olan Orhan Kural'a 2014'te Cotonou'da "Benin Cumhuriyeti Devlet Nişanı" takdim edildi.

"PANDEMİYE RAĞMEN FRANSA'DAYIM"

Kural'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son gezisi Fransa'dan. "9-12 Ekim arasında Fransa'daydim. Belçika sınırındaki Lilie'ye, oradan dünyanın en güzel katedrallerinden birinin yer aldığı Amiens'e gittim. Jules Verne de Amiens'te doğmuş. Poitiers'e gittim" notuyla Twitter'da youtube sayfasını paylaşan Kural, bu geziden yaklaşık 1,5 ay sonra hastaneye kaldırıldı. 

SİGARA KARŞITLIĞI İLE DE BİLİNİYOR

Kural, akademik kariyeri ve gezginliğinin yanı sıra sigara karşıtlığı ve bu konuda açtığı davalarla da biliniyor. Ünlü komedyen Cem Yılmaz'a da "Sigarayı özendirme" suçlamasıyla dava açan ancak davası reddedilen Orhan Kural, ünlü komedyen ile bu konuda birkaç kez polemik yaşamıştı. Cem Yılmaz, Kural'ın vefatının ardından ilk başsağlığı dileyen isimlerden oldu. Yılmaz, Twitter mesajında "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural a cok üzüldüm.Huzur içinde yatsın sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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