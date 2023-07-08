Son dakika haberi Özkan Uğur vefat etti
Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur, hayatını kaybetti
Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur'un geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenilmişti. Uğur'dan acı haber geldi. Özkan Uğur'un hayata veda ettiği öğrenildi.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: ÖZKAN UĞUR'U KAYBETTİK
Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Koca, yaptığı açıklamada, "Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.
AYSUN ASLAN UĞUR VE ALİŞAN UĞUR'DAN AÇIKLAMA: ÖZKAN'IMIZIN YAŞAM SAVAŞI BUGÜN SONLANDI
Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, "İlk defa 13 yıl önce lenfoma tanısı konulan ve tedavisi başarılı bir şekilde yapılan Özkan’ımızın maalesef lenfoma hastalığı tekrarladığı için bir süredir hastanede tedavi edilmekteydi. Yaklaşık 1.5 aydır yoğun bakım ünitesinde takip ve tedavi edilen Özkan’ımızın uygulanan tedaviler sonucu lenfoma hastalığı gerilemeye başlamıştı ve umutla güzel haberleri bekliyorduk ama takiplerinde akciğerinde oluşan farklı problemler nedeniyle maalesef vücudu tedavilere yeterli yanıt oluşturamamaya başladı ve çok üzülerek bildiriyoruz ki yaşam savaşı bugün sonlandı. Hepimizin başı sağ olsun" diyerek, yaşadıkları üzüntüyü ifade etti.
AİLESİ DUA İSTEMİŞTİ
Şarkıcının eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Özkan Uğur için dua istemişti. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti:
Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözülecegine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin.
"BÖBREKLERİ VE CİĞERLERİ ÇOK ZORLANIYOR"
'MFÖ' grubunun bir diğer üyesi olan Fuat Güner de yakın arkadaşının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Güner, "Özkan Uğur'un, kemoterapi aldığı için böbrekleri ve ciğerleri çok zorlanıyor. Ciğerlerine müdahale edildi ve bir miktar su çekildi" demişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: MEKÂNI CENNET OLSUN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından 'MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: SANAT CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM
İstanbul Valisi Davut Gül, üzüntüsünü, "Değerli sanatçı Özkan Uğur, aramızdan ayrıldı. 'MFÖ' grubuyla tanıdığımız, sinema dünyasında da kıymetli eserlere imza atan sanatçıya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum" mesajıyla ifade etti.
Fotoğraflar: Habertürk, AA, DHA, Instagram