Esra Hankulu davasında cezası belli oldu! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Ankara'da hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ümitcan Uygun, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada yargılanan Furkan G. ve Dilan C. ise delilleri saklama suçundan 1 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.

EVDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve geçen yıl 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

Sanık Uygun hakkında, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C. için de "suç delillerini karartmaktan" 5'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.