Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Petrol fiyatlarındaki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatında salı gecesini çarşambaya bağlayan gece beklenen 25 kuruşluk indirim beklentisi daha da arttı.

Ölümcül koronavirüs, piyasalara, cuma gününün ardından haftanın ilk iş gününde ikinci “ölümcül vuruş”u yaptı. Brent petrol, 30 dolara kadar geriledi. Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları da düştü. Bugün ürün fiyatları ve dolarda yukarı yönlü olağanüstü bir hareketlilik yaşanmazsa salı gecesi benzince 70, motorinde 60 kuruş indirim hesaplanıyor. Net rakamlar, yarın sabah belli olacak.

Dünya nefesini tuttu. Dünya ekonomisi, tarihi bir dönemden geçiyor. Çin’den yayılan ölümcül koronavirüs, insanoğlunun bildiği ya da aşina olduğu kalıpları buharlaştırıyor.

Bu gelişmeye bağlı olarak küresel ölçekte emtia fiyatları, eşine az rastlanacak biçimde olağanüstü düzeyde düşüyor. Brent petrol… Brent petrol, geçen haftayı 45 dolarla kapattı. Piyasalar açılığında 30 dolara kadar indi. Sonra bir miktar artış gösterdi, halen 33 dolar düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün yanı sıra uluslar arası piyasalarda ürün fiyatları da geriliyor. Benzin geçen haftayı 490, motorin 463 dolarla kapattı. Benzin ve motorin, “çift hane”li güçlü kayıplar yaşadı. Benzin, 440 dolara, motorin 420 dolara geriledi ve düşüş devam ediyor.

Bugün ürün fiyatları ve dolarda yukarı yönlü olağanüstü hareketlilik yaşanmazsa salı gecesi benzinde 70, motorinde 60 kuruş indirim hesaplanıyor. İndirime konu olacak kesin rakamlar, yarın sabah net olarak ortaya çıkacak.